ЈОВАНА ЈЕРЕМИЋ И ДАЉЕ ЖАЛИ ШТО НИЈЕ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ "Она није лепо подвукла именски и глаголски предикат, била сам сатанизована”; ОТЕТА ТИТУЛА И ДАНАС БОЛИ
Водитељка ТВ Пинк Јована Јеремић се у својој емисији поново вратила на тему тога како јој је одузето да постане ђак генерације у основној школи. Она тврди да не подноси неправду, па је сада својим гостима испричала како се десило да не добије оно што је, према њеним речима, и те како заслужила.
"У средњој школи сам била ђак генерације, а у основној ми је титула отета. То је преседан био. Имала сам здравствене последице после тога. Било је такмичење, завршено је и ја сам знала да ћерка тадашњег директора није добро подвукла глаголски и именски предикат.
На своју иницијативу тражила сам ревизију њеног теста, коцкала сам се. И замислите шта - била сам у праву. Тешко да је постојао у том моменту бољи граматичар од мене у целој Србији. Њој одузимају треће место на регионалном такмичењу, а ја сам га освојила.
Комплекс признатости
Од тада је настао комплекс признатости, односно траума. Сада све што радим тражим потврду признатости. Одатле датира мој комплекс", рекла је Јована гостима у Јутарњем програму.
Ја се враћам у Љиг и била сам сатанизована, зашто сам ја тражила то. Нико није поставио питање како је њој признат поен на такмичењу кад није правилно подвукла именски и глаголски предикат. Него су судили мени што сам била исправна и тражила ревизију теста. Наставничко веће долази, бира се ђак генерације. Одлучују први пут у историји да се не изабере те године ђак генерације.
То је била сила једног човека од 50 година над девојчицом од 13.5. Тада сам доживела највећу неправду у животу, када ми је на правди Бога отето оно што сам ја заслужила.
Од тада сам се зарекла да свако ко покуша да узме оно што је моје неће добро проћи.
"За мању оцену никад нисам знала. Увек Најбоља. Блистава. Сјајна и вредна свега. Статус ми је у животу увек најважнији. Статус најбоље. Статус супруге. Статус краљице шера. Статус мајке. Мој Месец у јарцу. Вуковац и ђак генерације!", написала је она у опису.