ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ОД 10. ДО 16. НОВЕМБРА Девицама стиже неочекивани добитак, Лавовима повећање плате
Ове недеље планете доносе снажне финансијске промене, неки знаци ће осетити прилив новца, док ће други морати пажљиво да распоређују трошкове.
Венера и Меркур у добром аспекту доносе прилике за зараду кроз сарадњу, али и неочекиване промене у начину руковања новцем. Проверите шта вас очекује од 10. до 16. новембра!
ОВАН
Повољна недеља за краткорочне послове и додатну зараду. Ипак, избегавајте нагле инвестиције, нешто што делује као добар посао може се показати као ризик.
БИК
Повећани приходи су на помолу, посебно ако се бавите трговином или пољопривредом. Добар је тренутак за отплату дугова или рационализацију трошкова у домаћинству.
БЛИЗАНЦИ
Очекивани прилив новца коначно стиже, али и нови трошкови у вези са породицом или станом. Савет је да одвојите резерву. Крај недеље доноси непредвиђене издатке.
РАК
Финансије су стабилне, али ће се појавити потреба да помогнете ближњима. Немојте прекорачивати своје могућности, иако сте великодушни. Средина недеље доноси добру понуду за сарадњу.
ЛАВ
Ваш труд се коначно исплаћује! Постоји могућност за повећање плате или награду. Ипак, избегавајте луксузне куповине, лако бисте могли потрошити више него што мислите.
ДЕВИЦА
Могућ неочекивани добитак преко партнера или старих улагања. Одлична недеља за прецизно планирање и постављање дугорочних финансијских циљева.
ВАГА
Финансије су нестабилне, једног дана све изгледа сјајно, а већ сутра трошкови расту. Покушајте да не позајмљујете новац никоме ове недеље. Крај недеље доноси мирније стање.
ШКОРПИЈА
Време је да преузмете контролу над финансијама. Нова прилика за зараду преко сарадника или пријатеља може бити исплативија него што очекујете. Избегавајте тајне договоре.
СТРЕЛАЦ
Почетак недеље доноси неочекиване приходе, али и искушење да све одмах потрошите. Будите умерени, ускоро вам следи већи пословни подухват који ће тражити улагање.
ЈАРАЦ
Ваша пословна упорност коначно даје резултате. Новчани прилив је стабилан, а ако радите на себи или улажете у додатно образовање, дугорочно ће се исплатити.
ВОДОЛИЈА
Финансијски напредак зависи од ваше креативности. Ако имате идеју за сопствени посао, сада је време да је покренете. Средином недеље могућ неочекивани трошак за технику или саобраћај.
РИБЕ
Осећате потребу за сигурношћу и миром у финансијама. Новчани прилив стиже кроз породицу или партнерство. Чувајте се импулсивних куповина, могућа је краткотрајна несташица готовине крајем недеље.