ОВЕ УРЕЂАЈЕ НЕ УКЉУЧУЈТЕ У ПРОДУЖНИ КАБЕЛ Могу да изазов пожар и друге проблеме
Продужни каблови јесу практични, али често их користимо погрешно и тиме излажемо себе ризику.
Уместо да буду привремено решење, у многим домаћинствима они постају стални извор напајања за све, од пуњача до грејалица. И управо ту настаје проблем: неки уређаји нису безбедни када се прикључе преко продужног кабла, могу изазвати прегревање, кратки спој или чак пожар.
Грејалице и калорифери
Ово је најчешћа и најопаснија грешка. Грејалице троше велику количину струје и производе топлоту која може проузроковати да се кабел прегреје. Када се изолација истопи, искра је довољна да изазове пожар.
Савет је: грејалице увек прикључите директно у зидну утичницу.
Слично као код грејалица, ови уређаји имају високу струјну потрошњу. Продужни кабл често не може да издржи такво оптерећење, посебно ако на истом каблу већ ради више апарата.
Фрижидери и замрзивачи
Ови уређаји раде нон-стоп, а кад компресор крене да ради, јавља се снажан скок потрошње. Продужни кабл то често не подноси добро, дуготрајно укључивање оваквих уређаја преко њега може довести и до оштећења мотора или саме електро инсталације.
Машине за веш и судове
Током рада ових машина долази до сталних промена снаге, посебно када греју воду. Продужни кабл не може безбедно да "амортизује" такве скокове напона, што повећава ризик од прегревања, нарочито у влажним просторијама попут купатила.
Микроталасна пећница и тостер
Иако изгледају безазлено, ови мали уређаји повлаче значајну количину струје док су у раду. Микроталасна, посебно ако је прикључена на исти кабл са другим уређајима, лако може да "избаци" осигурач. Најбоље је да буду директно у утичници.
Пегла
Пегла комбинује топлоту и високу струјну потрошњу. Када је укључена преко продужног кабла, нарочито оног слабијег квалитета, повећава се ризик од прегревања спојева, посебно ако кабл није потпуно одмотан.
Фен и преса за косу
Иако краткотрајнији у раду, ови уређаји су веома интензивни потрошачи струје. Када се користе преко продужног кабла, у комбинацији са влагом (нпр. у купатилу) постају још опаснији, пишу Вијести.
Пуњачи за лаптоп и телефон, али уз опрез
Сами по себи овакви пуњачи не троше много струје. Али проблем настаје када се више пуњача повеже на један продужни кабл заједно са другим уређајима. То додатно оптерећује систем и може оштетити и уређај и сам пуњач.
Како да знате да је време за замену продужног кабла
Ако осетите мирис пластике, кабл се прегрева, утичнице су лабаве или се уређаји често "искључују сами од себе", то је јасан знак да је продужни кабл дотрајао. Продужни кабл није предвиђен да служи годинама посебно ако је стално оптерећен.
Кратко правило: Продужни кабл је погодан за лампу, пуњач или телевизор, али не и за уређаје који греју, хладе, перу или кувају.