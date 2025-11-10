Биће бурно ове седмице БАЧЕНЕ ТАРОТ КАРТЕ ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Ево који ЗНАК ХОРОСКОПА ће морати баш да запне, а ко је у ПОСЕБНОЈ ОПАСНОСТИ
Средина јесени је дивно време за завршетак текућих задатака и систематски преглед годишњих резултата. Тарот карте ће вам помоћи да откријете са чим ће се хороскопски знакови суочити ове недеље.
Недељна прогноза вам може помоћи да видите будућност и рано уочите проблеме који се појављују.
Обраћање пажње на ваше предосећаје и интуицију, као и упоређивање савета са догађајима у вашем животу, омогућиће вам да тачно протумачите значење сваке Аркане и да се крећете кроз недељу на позитиван начин.
Ован
Сунце доноси успех, радост и добро расположење. Посао иде добро, а лични односи су испуњени страшћу и искреношћу. Звезда симболизује обнову, креативност и веру у себе. Саветује се да привремено паузирате активности и ослободите се застарелих ставова.
Бик
Звездана Аркана доноси оптимизам, инспирацију и унутрашњу обнову. На послу је повољан период за нове идеје. Висока свештеница упозорава на пажљиво слушање интуиције и сакупљање информација. Пустњак саветује интроспективни рад и тражење одговора у себи.
Близанци
Пустњак подстиче интроспективну паузу и фокус на саморазвој. Сунце доноси радост, самопоуздање и позитивне догађаје. На крају недеље се саветује преиспитивање и привремена пауза како бисте боље сагледали ситуацију.
Рак
Заљубљени симболизују љубав и важне одлуке. Суд доноси прилику за опроштај, завршетак пројеката и лични препород. Магична Аркана даје енергију за креирање будућности и коришћење сопствених талената.
Лав
Звездана Аркана доноси обнову и инспирацију, хармонију у односима и професионалне прилике. Правда подсећа на искреност и одговорност. Крајем недеље нови почетак и храброст за промене у животу.
Девица
Звездана Аркана доноси лакоћу, унутрашњи сјај и инспирацију за нове пројекте. Ове недеље ћете бити спремни за нове почетке. Свет представља интегритет, остварење циљева и награду за труд.
Ваге
Точак среће доноси неочекиване промене и прилике. Ове недеље вас чекају искушења и привлачност старих навика. Звезда на крају недеље доноси мир, инспирацију и обнову вере у себе и своје идеале.
Шкорпија
Хијерофантска Аркана подсећа на традиционалне вредности и савете ауторитета. Царска Аркана симболизује контролу, одлучност и реализацију планова. Снага доноси стрпљење, самопоуздање и способност превазилажења изазова.
Стрелац
Љубавници доносе емотивне одлуке и партнерства. Месец упозорава на несигурност и скривена осећања, док Магичар на крају недеље пружа прилику за иницијативу и нови почетак.
Јарац
Снага симболизује издржљивост, самопоуздање и контролу емоција. Царица доноси просперитет, хармонију и креативност. Аркана упозорава на искушења и опасност од претеране привлачности лажним понудама.
Водолија
Снага доноси унутрашњи мир и флексибилност. Кочија средином недеље указује на убрзање догађаја и потребу за контролом ситуације. Љубавници на крају недеље подстичу искреност, поверење и доношење важних одлука.
Рибе
Магичар почетком недеље доноси иницијативу, креативност и самопоуздање. Смрт средином недеље симболизује завршетак фазе и припрему за нови раст. Правда на крају недеље саветује процену резултата и одговорно доношење одлука, пише Глоси.