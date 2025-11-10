(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНА МОЋ ПРИРОДЕ Хавајски вулкан избацивао лаву 330 метара у вис
Хавајски вулкан Килауеа, један од најактивнијих на свету, поново је еруптирао 9. новембра, избацивши огромну фонтану лаве.
Амерички геолошки завод саопштио је да је вулкан непрекидно еруптирао пет сати, а лава је достизала висину од 300 до 330 метара.
Ерупција је произвела процењених 10-11 милиона кубних метара лаве, а укупна просечна брзина ерупције била је преко 650 кубних метара у секунди из оба извора.
Hawaii's Kilauea Volcano spewed lava 1,000 feet into the air during its most recent episode on Sunday! This five-hour event didn't quite beat Kilauea's record fountain height of 1,500 feet#HIwx pic.twitter.com/kvsgExjjw1
— WeatherNation (@WeatherNation) November 10, 2025
Токови лаве прекрили су око 60 до 80 посто дна кратера Халемаумау.
"Емисије вулканских гасова су знатно смањене. Токови лаве унутар јужног дела Калуапелеа (калдера Килауеа) могу наставити споро кретање или усијање док се хладе и стврдњавају у наредним данима“, наводи се у извештају.
Према подацима Америчког геолошког завода, ово је 36. ерупција од 23. децембра 2024. године.