(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНА МОЋ ПРИРОДЕ Хавајски вулкан избацивао лаву 330 метара у вис

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba, Дневник
vulkan
Фото: screenshot/X/WeatherNation

Хавајски вулкан Килауеа, један од најактивнијих на свету, поново је еруптирао 9. новембра, избацивши огромну фонтану лаве.

Амерички геолошки завод саопштио је да је вулкан непрекидно еруптирао пет сати, а лава је достизала висину од 300 до 330 метара.

Ерупција је произвела процењених 10-11 милиона кубних метара лаве, а укупна просечна брзина ерупције била је преко 650 кубних метара у секунди из оба извора.

Токови лаве прекрили су око 60 до 80 посто дна кратера Халемаумау.

"Емисије вулканских гасова су знатно смањене. Токови лаве унутар јужног дела Калуапелеа (калдера Килауеа) могу наставити ​​споро кретање или усијање док се хладе и стврдњавају у наредним данима“, наводи се у извештају.

Према подацима Америчког геолошког завода, ово је 36. ерупција од 23. децембра 2024. године.

вулкан Хаваји ерупција лава
Магазин Занимљивости
