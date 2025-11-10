overcast clouds
7°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) БРЕНИНА СНАЈА ОПЕТ ОБАРА РЕКОРДЕ Александра Пријовић поново у Загребу, због великог интересовања фанови СРУШИЛИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЈУ УЛАЗНИЦА

10.11.2025. 18:59 20:01
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba, Дневник
Коментари (0)
prija
Фото: screenshot/Youtube/Aleksandra Prijovic

Српска певачица Александра Пријовић ће 31. децембра с почетком у 14 сати наступити у Павиљону 5 Загребачког велесајма, а њени фанови су "срушили" систем за продају улазница upad.hr.

"Пре неколико година имала сам први дневни парти и тада ми је било толико добро. То је потпуно другачији доживљај. Била сам пресрећна кад смо договорили и такав концерт у Загребу, то ми је заиста велико задовољство. Сигурна сам да ће бити сјајно", поручила је Александра путем Extra FM-a.

Даље је навела да припрема нови албум и да је радила у студију и док је била трудна.

"Већ дуго ништа ново није изашло, а догодине ће бити три године од последњег албума, време је. Размишљам и о новој турнеји, али полако, нигде не журим. Најважније ми је да завршим албум и снимим спотове", испричала је.

Уз хитове попут "За нас касно је", "Сепаре", "Ко си ти", "Психо" и броје друге, Пријовић је постала рекордерка Арене Загреб, у којој је одржала шест распродатих концерата, а нема сумње да ће и надолазећи загребачки концерт обележити ову годину.

Александрин велики повратак уследио је након рекордно распродате турнеје "Од истока до запада", током које је 2023. и 2024. године одржала чак 20 концерта у Хрватској, а укупно више од 60 широм региона и света. У Зетри у Сарајеву је наступила четири пута.

"Заједно смо направили лепе и велике ствари, никада ово нећу заборавити. Публика ме воли колико и ја волим њих. Кад треба да изађем на позорницу, мислим да сви људи око мене осете моју жељу и узбуђење да публици вратим колико год могу", рекла је раније.

Александра Пријовић концерт загреб
Извор:
Klix.ba, Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВЕ ПЕВАЧИЦЕ СУ НА ВРХУ, А ИМАЈУ САМО ОСНОВНУ ШКОЛУ! Живе живот из снова, зарађују милионе МЕЂУ ЊИМА и Пријовићка
da

ОВЕ ПЕВАЧИЦЕ СУ НА ВРХУ, А ИМАЈУ САМО ОСНОВНУ ШКОЛУ! Живе живот из снова, зарађују милионе МЕЂУ ЊИМА и Пријовићка

09.09.2025. 16:22 16:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај