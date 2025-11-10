(ФОТО) БРЕНИНА СНАЈА ОПЕТ ОБАРА РЕКОРДЕ Александра Пријовић поново у Загребу, због великог интересовања фанови СРУШИЛИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЈУ УЛАЗНИЦА
Српска певачица Александра Пријовић ће 31. децембра с почетком у 14 сати наступити у Павиљону 5 Загребачког велесајма, а њени фанови су "срушили" систем за продају улазница upad.hr.
"Пре неколико година имала сам први дневни парти и тада ми је било толико добро. То је потпуно другачији доживљај. Била сам пресрећна кад смо договорили и такав концерт у Загребу, то ми је заиста велико задовољство. Сигурна сам да ће бити сјајно", поручила је Александра путем Extra FM-a.
Даље је навела да припрема нови албум и да је радила у студију и док је била трудна.
"Већ дуго ништа ново није изашло, а догодине ће бити три године од последњег албума, време је. Размишљам и о новој турнеји, али полако, нигде не журим. Најважније ми је да завршим албум и снимим спотове", испричала је.
Уз хитове попут "За нас касно је", "Сепаре", "Ко си ти", "Психо" и броје друге, Пријовић је постала рекордерка Арене Загреб, у којој је одржала шест распродатих концерата, а нема сумње да ће и надолазећи загребачки концерт обележити ову годину.
Александрин велики повратак уследио је након рекордно распродате турнеје "Од истока до запада", током које је 2023. и 2024. године одржала чак 20 концерта у Хрватској, а укупно више од 60 широм региона и света. У Зетри у Сарајеву је наступила четири пута.
"Заједно смо направили лепе и велике ствари, никада ово нећу заборавити. Публика ме воли колико и ја волим њих. Кад треба да изађем на позорницу, мислим да сви људи око мене осете моју жељу и узбуђење да публици вратим колико год могу", рекла је раније.