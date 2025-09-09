ОВЕ ПЕВАЧИЦЕ СУ НА ВРХУ, А ИМАЈУ САМО ОСНОВНУ ШКОЛУ! Живе живот из снова, зарађују милионе МЕЂУ ЊИМА и Пријовићка
Велики број познатих личности не може да се похвали дипломом средње школе, а камоли дипломом факултета.
У медијима готово свакодневно деле своје ставове и мишљење на бројне теме, али о свом образовању углавном избегавају да говоре.
Александра Пријовић
Александра Пријовић кренула је са певачком каријером као веома млада и са само 13 година снимила је две песме. Као ученица средње школе појавила се у такмичењу "Звезде Гранда".
Како је након такмичења њена каријера кренула узлазном путањом, она је прешла на ванредно школовање, да би га на крају потпуно запоставила. Александра је била солидна ученица, али је више занимало певање од школе.
Едита Арадиновић
Едита Арадиновић је јавности постала позната у такмичењу "Звезде Гранда", а потом и као чланица групе "Министарке".
Она може да се похвали музичким талентом, али не и успехом у школи. Похађала је техничку школу за дизајн коже, али је пут одвео на другу страну.
Северина
Северина је завршила само основну школу.
Уписала је средњу музичку школу у Сплиту, али ју је брзо напустила, тако да има само основно образовање.
Верица Шерифовић
Верица Шерифовић, једна од најпознатијих певачица народне музике, напустила је школу да би се посветила музичкој каријери.
Док је похађала Прву крагујевачку гимназију, наступала је са својим рођаком. Гостовала је широм бивше Југославије, па самим тим није имала довољно времена да се посвети образовању. Прекинула је школовање, иако је била добар ђак.
Зорица Марковић
Зорица Марковић има завршену само основну школу. Певачица се потрудила да њена деца не следе њен пример.
Злата Петровић
Злата Петровић као веома млада започела је каријеру са својом мајком. Она има само основну школу, јер је њен живот имао други правац.
- Нисам јурила диплому младости и нисам погрешила - рекла је једном приликом Злата Петровић.
Весна Змијанац
Весна Змијанац има небројано много хитова. Основну школу је завршила у Краљеву, али потом је завршила и дактилографски курс.
Чињеница је да су све певачице које су започеле каријеру младе запоставиле школу, па и Весна Змијанац, која је потом натерала своју ћерку да прво заврши факултет, па онда да се посвети певању.