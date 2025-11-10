САМО ЈЕДАН ПОГЛЕД НА РУКЕ ОТКРИВА ПСИХОПАТУ Научници откривају како да га препознате!
Научници су, изгледа, открили лак начин да идентификују психопату у стварном свету. Све се своди на њихове прсте.
Људи са дужим домалим прстом од кажипрста, имају већу тенденцију да имају психопатски склоп личности.
Истраживачи из канадског Центра за истраживања „Шарл Ле Моајен” у Квебеку кажу да налази указују да је психопатија можда „биолошки укорењена”.
Студија, објављена у Журналу психијатријских истраживања, испитала је руке 80 учесника – од којих је 44 њих имало клиничку дијагнозу поремећаја употребе амфетамина, антисоцијалног поремећаја личности или обоје. У истраживању је учествовало и 36 здравих контролних субјеката.
Истраживачи су детаљно скенирали десне руке учесника и пропустили их кроз неколико психолошких процена, укључујући и „тамну тријаду”, осмишљену да тестира на типове личности. Однос кажипрста и домалог прста указује на везу са психопатијама, зависношћу од супстанци и антисоцијалним понашањем.
Веће оцене на овим тестовима указивале су на то да је субјекат имао виши ниво психопатских и антисоцијалних особина.
Резултати су открили јасну везу између нижег односа 2Д:4Д (дужи домали прст од кажипрста) и антисоцијалних особина, као и веће оцене на тестовима личности „тамне тријаде”, пише Дејли мејл.
Претходне студије су показале да на дужину прста утиче количина тестостерона и естрогена којем је фетус изложен у материци.
Виши тестостерон изазива нижи однос 2Д:4Д, док нижи тестостерон изазива већи однос 2Д:4Д.
„Што је учесник студије имао више знакова психопатологије, више се чинило да је ова одрасла особа била изложена већој концентрацији тестостерона и нижој концентрацији естрогена током пренаталног периода живота“, рекао је Серж Бренд, водећи истраживач у студији, Он, такође, наглашава да низак однос 2Д:4Д није сигуран показатељ психопатије.
„Важно је разумети да однос дужине прстију као показатеља специфичне изложености пренаталном нивоу стероида не треба схватити као неопозиву судбину те особе, додао је Бренд.
Однос дужине кажипрста и домалог прста није само знак антисоцијалних особина личности.
Мужјаци имају тенденцију да имају дуже домале прсте због повећаног нивоа тестостерона током развоја.
Резултати су такође показали да мушкарци имају тенденцију да имају нижи однос 2Д:4Д од жена, без обзира на било какве психопатске склоности.
Због повезаности са нивоом тестостерона, поседовање дужег четвртог прcта од кажипрста повезано је, такође, са бољим перформансама у спорту и код мушкараца и код жена.
Рађена је студија у којој су 104 спортисткиње са Олимпијаде показале да су имале знатно мањи однос 2Д:4Д од припадника шире јавности.
То се, такође, повезује са већом снагом стиска и већом висином скока код фудбалера.
Како да измерите однос кажипрста и домалог прста
Да бисте измерили прсте, исправите их и погледајте у длан.
У подножју вашег кажипрста и домалог прста пронађите бразде којом се спајају са дланом.
Обележите оловком бразду најближу длану и одаберите тачку на средини бразде.
Измерите сантиметром колико има од те тачке до врха прста.