Не бацајте паре! ОВО ЈЕ ЛИСТА 10 НАЈГОРИХ СКИЈАЛИШТА У ЕВРОПИ Да ли је и Србија на листи?
Иако температуре у градовима и даље прелазе 15 степени, љубитељи скијања већ с нестрпљењем чекају почетак зимске сезоне.
Од 1. новембра, прве скијашке станице на Алпима отвориће своја врата, док је продаја ски-пасова већ у пуном јеку. Зато је право време да се провери колико су туристи задовољни боравком у скијалиштима на Алпима. Платформа Привасити Тјутор (Privacy Tutor) анализирала је више од 30.000 оцена са портала Трип Адвјазер (TripAdvisor) и саставила листу „најкритикованијих европских скијалишта“, пише B92.
Високе цене најчешћа замерка
Скијалиште Сас-Фе (Saas-Fee) у кантону Вале, које отвара сезону 1. новембра, добило је 58 поена замерки. Платформа је све рецензије поделила у шест категорија, додељујући свакој станици оцену од 0 до 100 — што је оцена виша, то је скијалиште лошије.
Не изненађује што се негативни коментари о Сас-Феу највише односе на високе цене: чак 40,2 одсто посетилаца жали се на скупе тарифе.
У изјави за швајцарски „Блик“, портпарол жичара каже да је „већина клијената веома задовољна односом цене и квалитета. Наше искуство, дакле, не одговара објављеном пласману“, додаје он.
У скијалишту у Цермату (Zermatt), цене сметају чак 57,7 одсто посетилаца.
Француски шампион у незадовољству
Француско скијалиште Дез Алп (Les Deux Alpes), на југоистоку земље, заузело је прво место на листи — прави дебакл: дестинација је добила максималних 100 поена замерки!
Више од половине туриста критиковало је претрпане стазе, док се 15 процената испитаних изјаснило да су незадовољни односом цене и квалитета. Као додатни проблем, 14,6 одсто посетилаца жалило се и на лош квалитет снега.
Топ 10 највише критикованих скијалишта у Европи
Дез Алп (Les Deux Alpes) – департман Изер, Француска
Сент Антон ам Арлберг (St. Anton am Arlberg) – Тирол, Аустрија
Сестрије (Sestriere) – Пијемонт, Италија
Сер Шевалије (Serre Chevalier) – департман От-Алп, Француска
Сас-Фе (Saas-Fee) – кантон Вале, Швајцарска
Аворија (Avoriaz) – департман От-Савоја, Француска
Број-Ћервиња (Breuil-Cervinia) – Долина Аосте, Италија
Цермат – Скијашки рај (Zermatt Cervin, Paradis du ski) – кантон Вале, Швајцарска
Ишгл (Ischgl) – Тирол, Аустрија
Гранвалира (Grandvalira) – Андора
Аустријско скијалиште Сент Антон ам Арлберг (St. Anton am Arlberg) заузело је друго место са 78 поена. И овде се готово половина притужби односи на превелику гужву.
Скијашки центри добро познају тај проблем: у месту Мадона ди Кампиљо (Madonna di Campiglio) у Јужном Тиролу у Италији недавно је уведено званично ограничење капацитета за одређене дане — мера без преседана у целом алпском региону.
Скијалиште Сестрије (Sestriere) у региону Пијемонт у Италији заузима треће место са 68 поена. Проблем, међутим, не лежи толико у броју туриста, већ пре свега у застарелој инфраструктури, на коју се жали више од половине посетилаца.