НАШ МОЗАК НАС УВЕК ИЗНЕНАДИ! Научници открили да интелектуални ВРХУНАЦ долази много касније него што смо мислили, а разлог је ФАСИНАНТАН
Ако сте веровали да се врхунац интелектуалне моћи негде завршава после студентских дана, наука има сасвим другачију поруку.
Идеја да мозак ради најбоље док смо млади, а да после 30. године све креће низбрдо, звучи уверљиво само док се не погледају нова истраживања.
Научници из Аустралије спровели су анализу више од хиљаду учесника и дошли до изненађујућег закључка: најбољи период за рад мозга није двадесете ни тридесете, већ интервал између 55. и 60. године живота.
Учесници ове старосне групе показали су супериорност у стратешком мишљењу, моралној зрелости, аналитичким способностима и отпорности на когнитивне заблуде. Другим речима, када је реч о стварној интелигенцији која нам помаже да се снађемо у сложеним животним и моралним ситуацијама, мозак управо тада ради најефикасније.
Зашто мозак сазрева баш тада
Истина је да се са годинама смањује брзина реакције, као и способност брзог памћења и рачунања. Али то је само део слике. Са годинама расте нешто много важније: кристализовани интелект, односно база знања, искуства и логичких модела који се граде целог живота.
Такав интелект не само да надокнађује пад брзине, већ даје предност у реалним изазовима. Када треба донети важно пословно решење, водити тим, изабрати прави приступ компликованој ситуацији или сагледати последице, искуство постаје најјачи алат.
Психолози ово стање називају "интелект зрелости": способност да се нови проблеми решавају на основу дубоког, вишедеценијског резервоара искуства који олакшава доношење одлука.
Како старост утиче на личност и доношење одлука
Оно што додатно изненађује јесте да паралелно са растом зрелијих менталних функција следе и важни помаци у личности. Истраживање показује да поузданост и одговорност досежу врхунац око 65. године, док емоционална стабилност расте све до 75.
Људи у тим годинама постају толерантнији, сабранији и сигурнији у своје ставове. То значи да се одлуке доносе мирније, мудрије и са мање емотивних осцилација.
Још једна фасцинантна ставка: морално расуђивање, односно способност да се поступа по принципима и вредностима, наставља да јача чак и после 70. године. Научници ово описују као улазак у "касну зрелост", фазу у којој човек не размишља само ефикасно, већ и етично.
Зреле године нису крај, већ почетак
Многи људи после 45. године пролазе кроз унутрашњи преокрет. Делује као да су млађи бржи, модернији и боље прилагођени свету који се мења из дана у дан. Али наука поручује супротно: управо тада мозак улази у фазу најјаснијег, најзрелијег функционисања.
Не чуди што се у корпоративном свету стратешке позиције често поверавају особама старијим од 50 година. Они доносе одлуке које спајају разум, искуство и отпорност на притисак, што је комбинација коју млади ретко могу да имају.
Још једна добра вест: зрело размишљање омогућава да се боље сагледају узроци и последице. Одлуке се не доносе вођене тренутном емоцијом, већ промишљено, смирено и у складу са ширим контекстом.
Најбоље време тек долази
Ако имате нешто више од четрдесет година, одлична вест је да ваш мозак управо улази у период максималне ефикасности. Ако сте млађи, немојте журити: ваш интелектуални врхунац тек долази и биће једнако важан као енергија младости, само са другачијим предностима: тачношћу, стабилношћу и зрелошћу.
Зато наука јасно поручује: године нису препрека, већ ресурс. Кључ је у томе да научимо како да га користимо, пише Жена.Блиц