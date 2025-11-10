ЗАШТО НЕКИ ЉУДИ МИРИШУ БОЉЕ ОД ДРУГИХ Научници открили везу између исхране и мириса тела
Бели лук, алкохол, месо, па чак и пост утичу на наш мирис тела – и могу да промене колико ће наш мирис бити привлачан другима.
Свако од нас има јединствен мирисни профил, попут отиска прста. Све, од нашег типа личности – као што су екстровертност, доминантност и неуротицизам – до нашег расположења и здравља, утиче на начин на који миришемо.
„Последњих неколико деценија откривено је да мирис обликују наши гени, хормони, стање здравља и хигијена“, наводи Крејг Робертс, професор социјалне психологије на Универзитету у Стирлингу у Шкотској. „Без обзира да ли смо мушко или женско, млади или стари, доминантна или интровертна особа, у овулацији или трудница, болесни или здрави, срећни или тужни.“
Многи од ових фактора су ван наше контроле – али не сви. Значајан утицај на начин на који миришемо има храна коју једемо. То не утиче само на наш укупни мирис, већ и на то како нас други доживљавају, укључујући и то колико смо привлачни другима, према малом, али све већем броју истраживања.
Дах и зној
На биолошком нивоу, храна утиче на наш телесни мирис на два главна начина, објашњава др Лина Бегдаче, ванредна професорка на Државном универзитету Њујорка у Бингемтону. То су наша црева и наша кожа.
Прво, црева. Док варите храну, бактерије раде на њеном метаболизму у вашим цревима. Неке од тих интеракција између хемикалија из хране и бактерија ослобађају гасове – испарљиве молекуле који излазе из вашег тела на исти начин на који је храна ушла, наводи др Бегдаче. То може довести до лошег задаха или халитозе, посебно у зависности од тога шта једете.
Подаци указују на то да око једна трећина одраслих широм света пати од неког облика халитозе, иако постоје и други узроци поред варења.
Друго, кожа. Хемијске компоненте из хране, након што се метаболишу, такође путују кроз крвоток и многа ткива у телу. Неке на крају преко зноја излазе кроз кожу, где интерагују са бактеријама коже и тамо такође стварају мирис. (Зној сам по себи је без мириса; бактерије коже које успевају у зноју доводе до непријатног мириса.)
Различите намирнице имају различита хемијска једињења која делују у различитим фазама, што резултира различитим нивоима непријатног мириса.
Али намирнице са најоштријим резултатима скоро увек имају једног заједничког кривца: сумпор. Изненађујуће, међутим, неке студије указују да ова мирисна једињења могу имати неочекивани ефекат да нас учине привлачнијим.
Воће и поврће
Броколи, купус, прокељ и карфиол могу бити основне намирнице здраве исхране – али су богати сумпорним једињењима, која често могу подсећати на мирис покварених јаја. Када ова једињења прођу кроз крвоток и интерагују са бактеријама коже, зној може бити прилично оштрог мириса, према речима нутриционисткиње Кери Бисон.
Храна из породице лука, попут белог лука и црног лука, такође утиче на мирис нашег зноја и даха из истог разлога као и крстасто поврће: када их људско тело метаболише, разлаже се на смрдљива једињења попут диалил дисулфида и алил метил сулфида, која наше тело емитује у мало другачијим временским интервалима – одмах након уноса, а затим, у случају алил метил сулфида, достиже врхунац 30 минута касније.
Изненађујуће је, међутим, да студије показују да, иако бели лук неминовно чини нам дах непријатно мирише, он чини да мирис зноја испод пазуха буде привлачнији.
Истраживачи су у једном експерименту ангажовали 42 мушкарца који су носили јастучиће који су током 12 сати упијали зној испод пазуха. Једна група је јели мало белог лука, друга је јела пуно белог лука, а трећа је узимала суплементе белог лука. Затим су 82 жене оцениле мирис сакупљен из тих јастучића према субјективним проценама пријатности, атрактивности, мушкости и интензитета.
Мушкарци који су јели мало белог лука нису изазвали велику реакцију, али они који су јели пуно белог лука доживљени су као веома секси. А они који су узимали суплементе били су такође привлачнији.
„Поновили смо ову студију три пута јер смо били заиста изненађени“, истиче Јан Хавличек, научник који стоји иза овог експеримента, и који проучава људску етологију и хемијску комуникацију на Карловом универзитету у Чешкој. Пошто бели лук има антиоксидативна, антимикробна својства која побољшавају здравље људи, он претпоставља да је то можда разлог због кога је мирис ових мушкараца пријатнији женама.
Међутим, када је реч о воћу и поврћу у ширем смислу, конзумирање веће количине може довести до привлачнијег мириса. Студија из 2017. године у Аустралији открила је да су мушкарци који су конзумирали више воћа и поврћа у много већем проценту били повезани са бољим мирисом – више воћним, цветним и слатким.
Студија такође бележи још један занимљив податак, да када људи морају да оцене лица људи, благо жућа кожа богата каротеноидима – молекулом из шаргарепе, бундеве, парадајза, папаје и других – такође се показала привлачнијом. Али иста студија указује да су људи који конзумирају храну са мало масти, меса, јаја и тофуа такође били повезани са пријатнијим мирисом зноја. Исхрана богата угљеним хидратима произвела је најмање сексуално привлачне мирисе.
Месо и риба
Месо и риба такође могу да проузрокују посебан мирис тела јер тело разлаже животињске протеине на аминокиселине и масти, које се затим излучују путем зноја – где ступају у интеракцију са бактеријама на кожи.
Риба и пасуљ, на пример, могу изазвати непријатан мирис тела јер су пуни триметиламина, једињења веома јаког мириса.
Постоји чак и здравствено стање које се назива триметиламинурија – познато и као „синдром мириса рибе“ – које настаје када тело не може да претвори триметиламин у једињење без мириса, напомиње Бисонова.
Још једна студија спроведена на одраслим мушкарацима из 2006. године коју је спровео Хавличеков тим може пружити увид у то да ли нас месо чини привлачнијим. Научници су посматрали 30 мушкараца који су две недеље јели исхрану са месом или без меса. Жене су оцењивале мирис на основу пријатности, атрактивности, мужевности и интензитета. Мирис мушкараца на дијети без меса је у просеку оцењен као привлачнији, пријатнији и мање интензиван.
Хавличек је опет био изненађен добијеним резултатима није очекивао овакве резултате, јер се месо сматра важним делом људске исхране током еволуције. Међутим, наши преци никада нису јели толико меса колико је уобичајено у данашњем сложеном, индустријализованом друштву. „То је нешто што није било уобичајено током наше еволуције, јести месо сваки дан“, напомиње Хавличек.
Алкохол и кафа
Алкохол – посебно конзумиран у великим количинама и у редовним интервалима, каже Бегдаче – може изазвати лош мирис и из гастроинтестиналног тракта и из знојних жлезда. Када тело прерађује алкохол разградњом у јетри, ослобађа једињење које се зове ацеталдехид, токсично и испарљиво једињење, које има јак, препознатљив мирис устајалог алкохола. А пошто алкохол доводи до дехидрације и смањује проток пљувачке, он омогућава да се више бактерија задржи у устима, што узрокује да се лош задах задржава.
Студија из 2010. године проучавала је мушкарце који су пили пиво током експеримента и оне који су уместо тога пили воду. Открили су да су они који пију пиво били привлачнији – али нажалост само комарцима.
Кофеин који се налази у кафи и чају, с друге стране, може стимулисати апокрине жлезде, које су одговорне за производњу зноја у подручјима попут пазуха и препона. Ова повећана производња зноја може створити повољније окружење за развој бактерија, што потенцијално доводи до јачег телесног мириса, каже Бисонова.
Поред тога, једна студија је показала да се молекули кофеина могу наћи и у зноју – али нема података о томе да ли сам кофеин утиче на телесни мирис.
Како наш мирис утиче на друштвену интеракцију
„Ми смо сисари, и као и сви сисари, мирис готово сигурно има важан утицај на друштвену интеракцију“, каже проф. Робертс, који проучава мирис и друштвене интеракције.
Мирис је само један од широког спектра фактора који утичу на то колико нас људи сматрају привлачним. Изузетно је изазовно, „ако не и немогуће“, изоловати ефекте мириса од ових других друштвених знакова, као што су како људи изгледају, понашају се и говоре, напомиње Робертс.
Али ипак, чак и наука која педантно мери ове етеричне, суптилне промене долази до контрадикторних налаза.
На пример, Хавличек је такође спровео експеримент у којем су мушкарци оцењивали жене на основу мириса њиховог знојног јастучића испод пазуха по њиховој пријатности, атрактивности, женствености и интензитету, након што су неке жене јеле нормално, а друге су гладовале 48 сати. Иако није било велике разлике између група, жене које су гладовале имале су привлачнији зној од жена које нису.
„Ово је опет нешто што нисмо очекивали“, признаје Хавличек.
Али ове резултате би било потребно поновити како би се добила јаснија слика. И, док зној можда може да има пријатнији мирис, једна студија из 2018. у Швајцарској открила је да пост погоршава мирис нашег даха.
Ако ништа друго, неочекивани резултати које произилази из њихових студија навело је истраживаче попут Робертса и Хавличека до тога да схвате да не постоји једна јасна формула за то како храна утиче на наш телесни мирис и перцепцију. Постоји велика варијабилност.
„Постоји много ароматичних једињења, и за већину њих не знамо како утичу на мирис нашег тела, али постоји велика вероватноћа да утичу“, закључује Хавличек.