ТРИ САВРШЕНА МИРИСА ЗА ЈЕСЕЊЕ ВРЕМЕ Кућа ће вам мирисати и до ТРИ НЕДЕЉЕ, а сви су природни и праве се лако
Доносимо вам три једноставна рецепта за природне "уради сам" освеживаче ваздуха, а сви дижу расположење на макс.
Сви воле да се врате кући свеж, пријатан мирис. Али освеживачи ваздуха купљени у продавници често садрже хемикалије које могу изазвати алергије или главобоље. Прављење сопствених освеживача ваздуха није само безбедно за ваше здравље, већ ствара и јединствену атмосферу која одражава вашу личност и расположење.
Модерни спрејеви и тамјански штапићи из продавнице обећавају "чист океански поветарац“, али у стварности испуњавају ваздух синтетичким материјама. Многи садрже фталате, формалдехид и вештачке мирисе, који могу иритирати респираторни тракт, изазвати кашаљ или мигрене. Ово је посебно опасно за породице са децом и кућним љубимцима.
Освеживачи ваздуха за дом стварају свеж и пријатан ваздух без додавања ичега непотребног. Мириси се могу мењати у складу са годишњим доба, празницима или чак расположењем - од освежавајућих цитруса до топлих зачињених нота.
Ово су природни "уради сам“ освеживачи ваздуха, имамо три рецепта:
1. Спреј од соде бикарбоне и етеричних уља
Најбржи и најприступачнији начин да испуните свој дом пријатним мирисом.
Шта вам је потребно:
2 кашике соде бикарбоне
200 мл воде
10–15 капи есенцијалног уља (лимун, лаванда, поморанџа, мента – по укусу)
Како се прави:
Помешајте соду бикарбону са уљем, додајте воду, сипајте у бочицу са распршивачем и добро промућкајте. Добићете благ мирис без оштрих хемијских нота. Овај спреј се може користити у спаваћој соби, дневној соби, купатилу или за освежавање постељине. За појачани ефекат, додајте кап уља чајевца - не само да мирише чисто, већ има и антибактеријска својства.
2. Гел освеживач ваздуха - леп и користан
Гел освеживач ваздуха није само мирис, већ је и декоративни елемент. Изгледа као минијатурна композиција: можете додати сушено цвеће, морски каменчић, латице цвећа или шљокице.
Шта вам је потребно:
кесица желатина
1-2 капи вашег омиљеног етеричног уља
боја за храну (било које боје)
стаклена тегла или стакло
декор: каменчићи, сушено цвеће, шкољке
Како се прави:
Растворите желатин у врућој води, додајте мирис и прехрамбену боју, украсите теглу и оставите да се стегне. Гел постепено ослобађа своју арому, стварајући благ и дуготрајан мирис. Ови освеживачи ваздуха изгледају прелепо на прозорским даскама и полицама, а мирис траје недељама. У пролеће изаберите јасмин или лимун, а зими цимет и каранфилић. Ово је такође одлична идеја за поклон - удобна, домаћа тегла ће сигурно обрадовати пријатељицу или маму.
3. Ароматични штапићи (дифузор уља)
За оне који цене стил и не желе често да мењају освеживач ваздуха, дифузор уља је идеалан. Изгледа као дизајнерски додатак, а истовремено испуњава дом мирисом.
Шта вам је потребно:
50 мл бадемовог или било ког неутралног уља
20 капи есенцијалног уља
стаклена ваза или флаша
бамбусови штапови или дрвени ражњићи
Како се прави:
Помешајте уља у лепој вази и ставите штапиће. После неколико сати биће прожете аромом и почеће да шире мирис по целој просторији. Овај дифузор се може поставити у ходник, на тоалетни сточић или у купатило - мирис траје до три недеље.
Ово су мириси према годишњим добима
Мириси могу променити атмосферу вашег дома, па чак и ваше благостање. Покушајте да бирате мирисе на основу годишњег доба.
Лето: лимун, лимета, нана – хладе и освежавају.
Јесен: поморанџа, цимет, каранфилић – стварају осећај удобности.
Зима: смрча, еукалиптус, ванила – топло и опуштајуће.
Пролеће: лаванда, ружа, јасмин – подижу расположење и освежавају дом.