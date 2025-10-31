few clouds
МАРК ЗАКЕРБЕРГ С ФИЛМСКОГ ПЛАТНА ОТКРИО ПЛЕМЕНИТИ ЧИН Донираће орган потпуном странцу

31.10.2025. 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
глумац
Фото: Printscreen Youtube/ TODAY

Aмерички глумац Џеси Ајзенберг, најпознатији по улози Марка Закерберга у филму „Друштвена мрежа”, спрема се на један од најнесебичнијих чинова – донирање бубрега потпуном странцу.

Звезда номинована за Оскара своју је одлуку открила гостујући у популарној емисији Today, најавивши да ће се операција одржати средином децембра.

„Заправо донирам бубрег за шест недеља. Стварно хоћу“, рекао је Ајзенберг у емисији. „Не знам зашто. Ухватио ме ‘вирус’ даривања крви. Идем на алтруистичну донацију средином децембра. Јако сам узбуђен због тога”.

 

Шта је алтруистична донација?

Алтруистична донација догађа се када особа донира орган или ткиво кандидату за трансплантацију кога лично не познаје. Ајзенберг је публици покушао да објасни како такав ланац даривања функционише.

„Рецимо да особа Икс треба бубрег у Канзас Ситију, а њено дете или ко год је требало да јој донира, из било ког разлога не подудара се, али ја некако да”, објаснио је. „Та особа и даље може да добије мој бубрег и надамо се да њено дете и даље донира свој бубрег, зар не? Али он иде у банку где се може пронаћи подударан давалац, но то функционише само ако у суштини постоји алтруистични донатор”.

глумац донирање бубрег
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
