НЕЋЕШ ВЕРОВАТИ КАД САЗНАШ! Постоји баш ДАН у години када људи НАЈМАЊЕ имају секс, а разлог је…ЛОГИЧАН?
Можете ли претпоставити који је то датум када људи најмање упражњавају сексуалне односе? Истраживања су дала прецизне податке.
Док се децембар обично повезује с празничном романтиком и топлином, истраживања су показала да постоји један датум у години када већини парова најмање пада на памет секс – 15. децембар.
Према клиникама за сексуално здравље, управо се 16. децембра бележи најмања потражња за контрацепцијским пилулама и тестовима на полно преносиве болести, што упућује на то да се дан раније – 15. децембра – догађа најмање сексуалних односа у години.
Зимски феномен и "зимска вагина"
Стручњак за сексуално здравље, др Бабак Ашрафи из Superdrug Online Doctora, објашњава да разлог лежи у комбинацији физиолошких и психолошких фактора који се јављају зими.
"Иако би се могло помислити да хладнији месеци подстичу више заједничких вечери под ћебенцетом, стварност је често супротна", каже др Ашрафи. "Пад температуре исушује кожу и косу, али и вагину. Ваздух с мање влаге и грејање у затвореном простору могу изазвати сувоћу и иритацију, што секс чини мање угодним."
Овај медицински феномен познат је као "зимска вагина" – и очигледно има већи утицај него што би ико помислио.
Стрес, мањак сунца и празнична лудница
Наравно, физиологија није једини кривац. Недеља пре Нове године доноси стрес, гужву и исцрпљеност – комбинацију која није баш идеална за романтичне тренутке.
"Мањак дневног светла зими утиче на наш циркадијални ритам, хормоне и енергију", објашњава др Ашрафи. "Мање сунца значи и мање витамина Д, због чега смо уморнији и с нижим либидом."
Уз то, већина људи средином децембра жонглира између посла, куповине поклона и новогодишњих и божићних припрема. "Стрес и бриге могу утицати на ваш сексуални нагон једнако као и на било који други аспект живота", закључује Ашрафи, саветујући да је кључно научити да управљате стресом.