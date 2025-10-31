clear sky
НЕЋЕШ ВЕРОВАТИ КАД САЗНАШ! Постоји баш ДАН у години када људи НАЈМАЊЕ имају секс, а разлог је…ЛОГИЧАН?

31.10.2025. 20:04 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Можете ли претпоставити који је то датум када људи најмање упражњавају сексуалне односе? Истраживања су дала прецизне податке.

Док се децембар обично повезује с празничном романтиком и топлином, истраживања су показала да постоји један датум у години када већини парова најмање пада на памет секс – 15. децембар.

Према клиникама за сексуално здравље, управо се 16. децембра бележи најмања потражња за контрацепцијским пилулама и тестовима на полно преносиве болести, што упућује на то да се дан раније – 15. децембра – догађа најмање сексуалних односа у години.

 

Зимски феномен и "зимска вагина"

Стручњак за сексуално здравље, др Бабак Ашрафи из Superdrug Online Doctora, објашњава да разлог лежи у комбинацији физиолошких и психолошких фактора који се јављају зими.

Фото: freepik, ilustracija

"Иако би се могло помислити да хладнији месеци подстичу више заједничких вечери под ћебенцетом, стварност је често супротна", каже др Ашрафи. "Пад температуре исушује кожу и косу, али и вагину. Ваздух с мање влаге и грејање у затвореном простору могу изазвати сувоћу и иритацију, што секс чини мање угодним."

Овај медицински феномен познат је као "зимска вагина" – и очигледно има већи утицај него што би ико помислио.

 

Стрес, мањак сунца и празнична лудница

Наравно, физиологија није једини кривац. Недеља пре Нове године доноси стрес, гужву и исцрпљеност – комбинацију која није баш идеална за романтичне тренутке.

"Мањак дневног светла зими утиче на наш циркадијални ритам, хормоне и енергију", објашњава др Ашрафи. "Мање сунца значи и мање витамина Д, због чега смо уморнији и с нижим либидом."

Уз то, већина људи средином децембра жонглира између посла, куповине поклона и новогодишњих и божићних припрема. "Стрес и бриге могу утицати на ваш сексуални нагон једнако као и на било који други аспект живота", закључује Ашрафи, саветујући да је кључно научити да управљате стресом.

секс децембар датум
Магазин Занимљивости
