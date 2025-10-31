НЕТФЛИКС УВОДИ НОВЕ ПРОМЕНЕ Ступају на снагу наредне године, ево о чему се ради
Техничка директорка Нетфликса Елизабет Стоун најавила је три велике измене које ускоро стижу на платформу: увођење гласања у реалном времену, нови дизајн почетне странице и освежен интерфејс за дечје налоге. Ове промене имају за циљ да повећају интерактивност и визуелну привлачност сервиса.
Најзанимљивија новост је свакако функција гласања уживо. Нетфликс је ову опцију већ тестирао у ограниченом обиму, а планира да је званично уведе наредне године у ријалити програму „Star Search“. Гледаоци ће тада моћи да гласају током преноса и одлучују који ће такмичари напредовати, а који испасти, чиме ће директно утицати на исход емисије.
Гласање уживо стиже на Нетфликс
Нетфликс је такође редизајнирао почетну страницу, користећи анимације и динамичне ефекте. Прва тематска верзија је тренутно актуелни празник „Ноћ вештица“, а у децембру стиже божићно издање. У плану су и посебни визуелни прикази инспирисани најпопуларнијим серијама платформе.
Дечји налози такође добијају нови изглед: једноставнији, прегледнији и лакши за употребу, како би деца брже проналазила садржај који воле. Ова надоградња већ се постепено уводи широм света.
Упркос позитивним реакцијама на нове функције, коментари корисника на друштвеним мрежама показују заједничку поруку: „Само да не поскупи.“ Подсећа се да је Нетфликс крајем прошле године повећао цене на многим тржиштима, што је неке кориснике натерало да пређу на претплате из јефтинијих земаља попут Турске. Међутим, после мајског поскупљења и на том тржишту, разлика у цени се значајно смањила, па су многи „дигитални мигранти“ изразили незадовољство, преноси LTN.