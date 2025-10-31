ОВО ЈЕ ПРАВИ ЈЕСЕЊИ КОЛАЧ Погледајте како да КОРАК ПО КОРАК испечете слаткиш који КОШТА МАЊЕ ОД 500 ДИНАРА! Топао, мирисан и идеалан уз чај или кафу
Јесен је време када се дом испуни мирисом јабука, цимета и топлих колача.
Иако постоји много сезонских посластица, један једноставан рецепт се посебно истиче — мекани јесењи колач од јабука и гриза који не захтева пуно састојака, а прави се за мање од сат времена.
Оно што га чини још бољим јесте то што кошта мање од 500 динара, а укусом подсећа на детињство.
Овај десерт спаја све оно што волимо у хладнијим данима — једноставност, мирис цимета и сочност јабука. Не захтева миксер, скупе састојке ни пуно времена. Савршен је за дане када желите нешто слатко, а не желите да потрошите много.
Јабуке дају природну сласт и влагу, док гриз чини тесто меканим и лаганим. Резултат је колач који је топао, мирисан и идеалан уз чај или кафу.
Потребни састојци
3 средње јабуке
1 шоља гриза
1 шоља брашна
1 шоља шећера
1 прашак за пециво
1 кашичица цимета
1 кесица ванилин шећера
200 мл јогурта
100 мл уља
Сви ови састојци доступни су у свакој продавници, а укупна цена не прелази 500 динара.
Припрема корак по корак
Јабуке огулите и изрендајте. По жељи можете додати неколико капи лимуна да не потамне.
У другој посуди помешајте суве састојке — гриз, брашно, шећер, прашак за пециво, цимет и ванилин шећер.
Додајте јогурт и уље, па умешајте рендане јабуке. Све добро сједините.
Смесу сипајте у подмазан плех и пеците у загрејаној рерни на 180°Ц око 35–40 минута, док колач не добије златну боју.
Када се охлади, можете га посути шећером у праху или премазати домаћим џемом од кајсије.
Савети за савршен укус
Ако желите богатији укус, додајте шаку ораха, сувог грожђа или коцкице чоколаде у смесу.
За здравију варијанту, шећер можете заменити медом или кокосовим шећером, а бели гриз интегралним.
Колач можете чувати у фрижидеру неколико дана, а уколико га служите топао — савршено се слаже са куглом сладоледа од ваниле, пише Крстарица.