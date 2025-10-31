clear sky
14°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВА ТРИ ЗНАКА у новембру улазе у ПЕРИОД НЕВЕРОВАТНЕ СРЕЋЕ! Све што изгубљено, враћа се

31.10.2025. 21:46 21:50
Пише:
Дневник
Извор:
Pink.rs/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Бик, Лав и Стрелац су најсрећнији знакови у новембру – али срећа не долази сама, већ кроз људе, позиве и прилике које не смеш да прескочиш.

Новембар доноси конкретне помаке: финансијски раст, емотивну потврду и нове путеве.

Ако припадаш једном од ова три знака, немој да пропустиш тренутак. Новембар ти доноси оно што си мислио да си заувек изгубио.

Астролошки гледано, ова три знака улазе у фазу у којој се спољашње околности поклапају са личним спремностима. То значи: ако си спреман, долази ти оно право. Ако ниси – проћи ће поред тебе.

 

Бик – новац кроз људе, не кроз посао

Бикови у новембру добијају оно што нису ни тражили: понуде, повратке, поклоне, позиве. Није време за штедњу, већ за прихватање. Ако ти се неко јави с идејом – не одбиј одмах. Иза тога може да стоји твој следећи велики корак.

da
Фото: freepik, ilustracija

Кључни сигнал: Људи из прошлости се враћају – не због носталгије, већ да ти донесу вредност.

 

Лав – емотивна потврда и друштвени раст

Лавови коначно добијају оно што заслужују: признање, пажњу, позив у први ред. Ако си Лав, не повлачи се. Новембар ти даје прилику да будеш виђен, али мораш да се појавиш. Људи те траже – не зато што си гласан, већ зато што си потребан.

Кључни сигнал: Позив који ти стиже није случајан – то је твој тренутак да заблисташ.

 

Стрелац – покрет који доноси нову верзију тебе

Стрелчеви су у транзицији. Путовања, селидбе, нови пројекти, промена рутине – све се дешава брзо. Ако си Стрелац, не анализирај превише. Новембар ти даје ветар у леђа, али мораш да га ухватиш док траје.

Кључни сигнал: Промена локације, чак и привремена, отвара ти врата која су до сад била затворена.

Ако си међу најсрећнијим знаковима у новембру – Бик, Лав или Стрелац – твој задатак није да чекаш чудо. Твој задатак је да га препознаш. Јер срећа овог месеца долази кроз конкретне људе, позиве и ситуације. А ти мораш да будеш ту кад се десе.

 

Астро новембар срећа
Извор:
Pink.rs/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај