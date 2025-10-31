ЛАГАНА ВЕЧЕРА КОЈА НЕ ГОЈИ И ПРАВИ СЕ ЗА 35 МИНУТА! Чак и почетници ће је лако припремити, а УЖИВАЈТЕ ДО КАСНО без гриже савести
Лагана вечера која не гоји и коју ће успети да спреме чак и почетници у кухињи. Можете је јести до касних сати без страха да ћете се угојити.
Здрава је и лагана, а прави се јако брзо.
Вечера коју ће успети да спреме чак и почетници у кухињи. Састоји се од поврћа и изузетно је лагана, чак је зато можете јести и у касне сате јер вас неће удебљати.
Припрема се за 35 минута и укусна је и сутрадан.
Састојци:
• Прашак за пециво – 10 г
• Јаја – 4 комада
• црни бибер – 2 г
• Маслиново уље – 40 мл
• Млеко – 40 мл
• Брашно – 120 г
• Кромпир – 2 комада
• Шаргарепа – 2 комада
• Празилук – 1 комад
• Купус – 500 г
• Паприка – 1 комад
• Першун – 10 г
Припрема:
Поврће исецкати произвољно ( можете сецкати или рендати, како више волите), све сјединити у једној чинији, додати першун па добро промешати.
Потом умутити јаја, додати млеко, маслиново уље, со, бибер, све добро сјединити па затим додати брашно и прашак за пециво. Смесу додати у чинију са поврћем. Добро измешати све састојке па сипати у плех обложен пек папиром. Равномерно је распоредити и пећи 20 минута у рерни загрејаној на 180 степени.
Након тога, извадити из рерне и додати 100г ренданог сира и 20г црног или белог сусама. Затим вратити у рерну да се на истој температури пече још 15 минута.
Исеците на парчиће и вечера је спремна за сервирање! Пријатно!