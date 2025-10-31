clear sky
16°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛАГАНА ВЕЧЕРА КОЈА НЕ ГОЈИ И ПРАВИ СЕ ЗА 35 МИНУТА! Чак и почетници ће је лако припремити, а УЖИВАЈТЕ ДО КАСНО без гриже савести

31.10.2025. 19:04 19:12
Пише:
Дневник
Извор:
Стил.Курир/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Лагана вечера која не гоји и коју ће успети да спреме чак и почетници у кухињи. Можете је јести до касних сати без страха да ћете се угојити.

Здрава је и лагана, а прави се јако брзо.

Вечера коју ће успети да спреме чак и почетници у кухињи. Састоји се од поврћа и изузетно је лагана, чак је зато можете јести и у касне сате јер вас неће удебљати.

Припрема се за 35 минута и укусна је и сутрадан.

Састојци:

           Прашак за пециво – 10 г

           Јаја – 4 комада

           црни бибер – 2 г

           Маслиново уље – 40 мл

           Млеко – 40 мл

           Брашно – 120 г

           Кромпир – 2 комада

           Шаргарепа – 2 комада

           Празилук – 1 комад

           Купус – 500 г

           Паприка – 1 комад

           Першун – 10 г

Припрема:

Поврће исецкати произвољно ( можете сецкати или рендати, како више волите), све сјединити у једној чинији, додати першун па добро промешати.

Потом умутити јаја, додати млеко, маслиново уље, со, бибер, све добро сјединити па затим додати брашно и прашак за пециво. Смесу додати у чинију са поврћем. Добро измешати све састојке па сипати у плех обложен пек папиром. Равномерно је распоредити и пећи 20 минута у рерни загрејаној на 180 степени.

Након тога, извадити из рерне и додати 100г ренданог сира и 20г црног или белог сусама. Затим вратити у рерну да се на истој температури пече још 15 минута.

Исеците на парчиће и вечера је спремна за сервирање! Пријатно!

 

вечера лагани оброк гојење
Извор:
Стил.Курир/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај