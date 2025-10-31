ВЕТЕРИНАР УПОЗОРАВА Пас тресе главом, гребе се и цвили? Ветеринар открива шта то значи
Један ветеринар упозорио је власнике да обрате пажњу на најмање промене у понашању пса, јер оне могу да значе да се на њиховом телу налази крпељ.
Иако су крпељи најактивнији од априла до јула, има их целе године и појављују се у трави, по шумама и другим подручјима у природи, па после сваке шетње ваља прегледати себе и пса. Осим физичког прегледа, саветује се да се пас пажљиво посматра, јер промене у његовом понашању често откривају да је са собом донео незваног госта.
Суптилни знаци присуства крпеља код пса су:
1. Појачано чешање и грицкање одређеног места на телу: Ако се пас стално чеше или гризе на истом месту, можда га иритира крпељ.
2. Узнемиреност и тескоба: Пас који је иначе миран, а ођедном постане узнемирен и не може да пронађе место нити удобан положај, можда осећа нелагоду због уједа крпеља.
3. Осетљивост на додир: Ако пас изненада одбија да га мазите или четкате, иако то иначе воли, разлог може бити непријатност узрокована присуством крпеља.
4. Пас тресе главом и чеше уши: Kрпељи воле тамна и топла места, попут ушију, па ако пас тресе главом или се чеше по ушима, проверите ту регију на телу.
5. Пас цвили без разлога: Упорно и необјашњиво цвиљење може бити знак да пас осећа бол или свраб због уједа крпеља.
Шта да радите ако пронађете крпеља на псу
Ветеринар саветује да се првенствено усмерите на превенцију: пса можете заштитити спот-он препаратима, огрлицама и спрејевима који спречавају крпеље да се закаче и хране, преноси Индеx. Ако ипак приметите крпеља, немојте га нагло чупати, јер део крпеља може остати у кожи и повећати ризик од инфекције. Kрпеља пажљиво уклоните или га одведите ветеринару, али га немојте премазивати кремама или алкохолом.
Лајмска болест опасна за псе и људе
Kрпељи су преносиоци обољења познатог као лајмска болест, озбиљне бактеријске инфекције која погађа и псе и људе. Лајмска болест код пса се препознаје по симптомима повишене температуре, губитку енергије и апетита, болним, натеченим зглобовима и општој слабости и утучености.
Ако посумњате на лајмску болест код вашег пса, одмах га одведите ветеринару.
Извор: Телеграф