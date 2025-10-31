(ВИДЕО) ДОКТОР СА ЈЕЈЛА УПОЗОРИО: ОВИХ 5 НАМИРНИЦА КОЈЕ СВАКОДНЕВНО ЈЕДЕМО МОГУ ДА ИЗАЗОВУ РАК ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА! Ево како да ризик сведемо на минимум!
Иако истраживања још увек нису доказала да било која намирница директно изазива или спречава рак, бројна истраживања су показала повезаност између исхране и већег ризика од рака дебелог црева.
"Тачни механизми путем којих наша исхрана утиче на развој колоректалног карцинома, односно рака дебелог црева, и даље су предмет лабораторијских и клиничких истраживања", каже др Џереми Кортмански, клинички директор одељења за гастроинтестиналну медицинску онкологију у Центру за рак на Јејлу.
"Међутим, добро је познато да храна која изазива упалу доводи до стварања проинфламаторних цитокина (врсте протеина), који су повезани са раком дебелог црева", додаје.
Исхрана која подстиче упалу може такође утицати на цревни микробиом - скуп микроорганизама у вашем дигестивном тракту, каже др Кортмански. Нездраве цревне бактерије стварају окружење у којем рак може да напредује, док здрав микробиом може имати заштитно дејство. Због тога издваја пет најгорих врста хране за здравље дебелог црева, али саветује и шта јести уместо њих.
Говедина
Говедина и друго црвено месо, попут телетине, јагњетине и свињетине, сматрају се једном од најризичнијих намирница за развој колоректалног карцинома. Студије су показале да са сваким повећањем уноса црвеног меса за 100 г дневно, ризик расте и до 16%.
Црвено месо садржи једињење звано хем гвожђе, које може повећати стварање Н-нитрозо једињења која изазивају рак. Због тог повећаног ризика, многи онколози, укључујући др Санила Камата са клинике у Квинледну, избегавају црвено месо.
"Нездрав цревни микробиом - више лоших бактерија - повезан је са оваквом исхраном", каже он и додаје да дугорочна конзумација црвеног меса повећава ризик од колоректалног карцинома.
Виршле и друга прерађена меса
Међународна агенција за истраживање рака класификовала је 2015. прерађено месо као канцерогено за људе.
"Веома ретко једем прерађено месо. Ова храна мења метаболите и микробиом у цревима", каже каже др Кортмански.
Осим утицаја на микроорганизме, прерађено месо садржи хемикалије, попут нитрата и нитрита, који повећавају изложеност Н-нитрозо једињењима и ризик од рака.
Месо које је сољено, сушено, ферментисано или димљено такође повећава ризик. Др Камат наводи да свака конзумација од 50 г дневно може повећати ризик од карцинома до 22%.
Запечено (загорело) месо
Начин припреме меса такође утиче на ризик од рака. "Печење црвеног меса на врло високим температурама (нпр. роштиљ) доводи до стварања хетероцикличних амина (ХЦА) и полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАХ) - хемикалија које могу оштетити ДНК и изазвати развој тумора", објашњава Кортмански.
Ова веза је доказана код животиња, али су потребна додатна истраживања на људима. Ипак, др Камат истиче: "Начин припреме има утицаја, али месо само по себи чини 90% проблема. Требало би избегавати црвено и прерађено месо без обзира како је припремљено."
Слаткиши
Шећер у слаткишима и другим посластицама може створити повољне услове за развој рака.
"Слаткиши имају висок калоријски садржај, али не дају осећај ситости. Зато људи често поједу и нормалан оброк после њих, чиме унесу вишак калорија", истиче др Камат.
И напици са шећером, попут сока и газираних пића, представљају проблем. "Слатка пића повезана су са вишком калорија који води ка гојазности", каже др Кортмански.
А истраживања показују да гојазне особе имају већи ризик од развоја рака.
"Гојазност може изазвати инсулинску резистенцију и повећан ниво фактора раста сличног инсулину (ИГФ)", додаје он. То може подстаћи брзу деобу ћелија и развој тумора.
Алкохол
Иако алкохол није храна, оба стручњака су га уврстила на листу јер има снажан утицај на ризик од рака. "Алкохол је повезан са повећаним ризиком од неколико врста рака, укључујући колоректалн", наводи др Кортмански.
За свако пиће дневно, ризик од рака дебелог црева расте за 6%, а може порасти и до 52% ако пијете четири пића дневно. Алкохол мења цревни микробиом, смањује заштитне ензиме и олакшава раст ћелија рака.
Током разградње алкохола, тело производи ацеталдехид, који је карциноген и доказано изазива рак код људи. Ацеталдехид оштећује ДНК, што може довести до мутација.
"Учимо да заправо не постоји безбедна количина алкохола. Свако пиће има негативан ефекат", каже др Камат.
Шта јести уместо тога
Да бисте смањили ризик од рака дебелог црева, бирајте храну која има заштитно дејство. "Велики сам поборник медитеранске дијете, која је врло сиромашна црвеним месом и прерађеном храном. Протеини у овој исхрани долазе више из рибе, живинског меса, пасуља и махунарки", истиче др Камат.
Истраживања показују да праћење медитеранске дијете смањује ризик од рака дебелог црева за до 17%. Такође, укључује зелено лиснато поврће и маслиново уље уместо животињске масти или других биљних уља. "Када имате овакву исхрану, повећава се број корисних бактерија у цревима", додаје доктор.
Храна која може смањити ризик од рака дебелог црева:
Купусасто поврће: броколи, прокељ, купус, карфиол
Влакна из целих житарица, воћа и поврћа
Млечни производи: млеко, сир, јогурт
"Ако нисте сигурни како да саставите исхрану за смањење ризика, обратите се свом лекару, који вас може упутити дијететичару који ће даље направити план исхране за вас", саветују стручњаци.