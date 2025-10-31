Ближи се крај једне животне фазе! Ево коме ће се ЖИВОТ ПРЕОКРЕНУТИ од 5. новембра! УСПОРИТЕ, пун Месец у Бику доноси снажну енергију ЗАВРШЕТАКА
Пун Месец који нас очекује 5. новембра 2025. године доноси снажну енергију завршетака, стабилности и интроспекције.
Дешава се у земљаном знаку Бика, симболу сигурности, материјалног благостања и уживања у једноставним стварима.
Овај циклус, означава крај једне животне фазе и потребу да се препознају истинске вредности, оне које не бледе, не мењају се и не зависе од спољашњих околности.
За разлику од многих претходних лунација које су нас терале на акцију, пун Месец у Бику доноси позив да се зауставимо, дубоко удахнемо и ослушнемо унутрашњи глас. То је тренутак када оно што је започето претходних месеци може коначно да се покаже у конкретном облику: у односима, пословима или личним променама.
Енергија Бика: Стабилност, сензуалност и захвалност
Бик је знак који воли све што је опипљиво, мирно и стварно, природу, храну, додир, блискост. Зато је овај пун Месец подсетник да успоримо и да се вратимо једноставности. Људи ће осетити јачу потребу да се дистанцирају од хаоса, да се повуку од буке и друштвених притисака, да проведу време у природи или са особама које им враћају мир.
То је идеалан период да се фокусирамо на сигурност и стабилност, али и да размислимо шта нам више не доноси осећај мира. Можда је то посао који исцрпљује, однос који је изгубио смисао или навика која више не служи вашем расту. Овај пун Месец вас позива да то отпустите, са захвалношћу и без драме.
Време одлука које мењају ток живота
Пун Месец у Бику увек доноси јасноћу. Све оно што није стабилно, било да је у питању однос, пословна сарадња или животна рутина, сада долази до тачке пуцања. Може доћи до изненадних одлука о прекидима, али и до спознаје да је време да нешто завршите како бисте могли да кренете даље.
Бик
Бик не трпи несигурност, па ће многи одлучити да коначно ставе тачку на нешто што их већ дуже мучи. Ако сте у протеклом периоду радили са посвећеношћу, награда стиже у виду конкретног резултата, било да је то посао који напредује, новчани прилив или једноставно осећај дубоког унутрашњег мира.
Пун Месец се дешава управо у вашем знаку и зато ће вас погодити најдубље. Могуће су јаке емоције, умор и потреба да се повучете. Немојте доносити важне одлуке у афекту. Уместо тога, проведите више времена сами, у природи, и посветите се стварима које вам враћају осећај стабилности. Овај период доноси и личне увиде, схватићете ко сте постали и шта вам је заиста важно.
Шкорпија
Ваш знак се налази наспрам Бика, па се енергије директно огледају кроз односе и брак. Многе Шкорпије могу ући у период напетости са партнером, суочити се с неслагањима или осећајем удаљености. Уместо борбе, бирајте отворен разговор. Ово није добро време за улазак у нове везе, сада треба да сагледате старе из шире перспективе и пустите оно што више не расте.
Лав
Пун Месец у десетом пољу доноси промене на послу и у каријери. Можда ћете осетити засићење или потребу да преокренете професионални правац, али сада није тренутак за нагле одлуке. Сачекајте да енергија Месеца опадне, тада ћете јасније видети који корак води ка стварном напретку. Неки Лавови ће коначно добити признање за труд, док ће други морати да заврше поглавље које их кочи.
Водолија
Код вас се пун Месец одражава кроз породичне односе и дом. Могући су неспоразуми с родитељима или родбином, а код неких Водолија и планови о пресељењу или реновирању. Важно је да не форсирате промене, нека све иде природним током. Ако осетите напетост, потражите мир кроз физички простор: уређење дома, паљење свеће, музику, топлу вечеру. Мале рутине сада имају лековито дејство.
Порука пуног Месеца у Бику: Једноставност и захвалност
Овај Месец нас подсећа да права вредност не лежи у претераном трошењу енергије, већ у уметности да уживамо у малим стварима, у миру, у дому, у топлини односа који нас не исцрпљују. Енергија Бика нас учи да је богатство оно што већ имамо, ако умемо да то препознамо.
Пун Месец ће имати дејство око две недеље, а његов утицај биће нарочито снажан у данима око 5. новембра. У том периоду покушајте да успорите, да се ослободите непотребних брига и да се повежете с оним што вам пружа мир, пише Стил Курир.