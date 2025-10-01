ПРЕД НАМА ЈЕ ПУН МЕСЕЦ У ОВНУ, 7. ОКТОБАР БИЋЕ КЉУЧАН ЗА ЧЕТИРИ ЗНАКА Неки ће прекинути емотивне везе, а неки започети нове пројекте
Пун Месец очекује нас 7. октобра у ватреном знаку Овна и симболизује крај једне животне фазе.
Оваква позиција Месеца имаће јак утицај на Овнове, Јарчеве, Ракове и Ваге.
Пун Месец у Овну доноси снажан налет енергије који нас подсећа на то да је време да изађемо из зоне комфора и суочимо се са сопственим изазовима. Ован је знак храбрости, борбености и покретања, па овај лунарни циклус буди унутрашњу снагу и жељу да преузмемо иницијативу у животу.
Људи могу осећати већу потребу за самосталношћу, ослобађањем од ограничења и доношењем одлука које дуго одлажу. Истовремено, појачава се импулсивност и нестрпљење, што може довести до сукоба ако се енергија не усмери конструктивно.
Овај период доноси и прилику да се јасно изразе емоције и ставови, јер се храброст Овна спаја са интензитетом пуног Месеца. Многи ће осетити снажан порив да бране своје границе, да се изборе за оно што сматрају исправним или да покрену нови правац у животу.
Важно је, међутим, не заборавити на дипломатичност и уважавање других, јер се баланс између наших и туђих потреба у овом тренутку посебно наглашава.
Пун Месец у Овну може донети и емотивна отпуштања – ослобађање од страхова, несигурности или односа који више не подржавају наш раст. Он нас подсећа да права снага долази из искрености према себи, али и спремности да се делује одлучно и храбро.
Енергија овог Месеца идеална је за започињање личних пројеката, покретање промена и доношење одлука које воде ка већој слободи и унутрашњем миру.