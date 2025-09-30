ОВО СУ ПРАВИ МАРАТОНЦИ НА ЧЕТИРИ ТОЧКА 5 најиздржљивијих половњака према оцени аутомеханичара: Трају вечно, могу да пређу и преко 300.000 км!
Куповина аутомобила без истраживања може бити скупа грешка, јер многи модели не издрже дуго или захтевају сталне поправке.
Међутим, искусни аутомеханичар Зак Трахан издвојио је пет модела који, према његовом искуству, без проблема прелазе и више од 300.000 километара, а притом не празне новчаник на кваровима.
Хонда сивик
Сивик је познат по поузданости кроз све генерације. Трахан тврди да било који модел може без проблема прећи 300.000 км. Осим што је практичан и удобан, Сивик је и забаван за вожњу, а најновији модели редовно добијају високе оцене стручњака.
Тојота камрy
Камрy је симбол дуговечности. Чак и уз слабије одржавање, овај аутомобил готово сигурно прелази 300.000 км. На путевима се и данас могу видети модели стари више од 20 година, што потврђује његову издржљивост и квалитет.
Лексус ИС250 / ИС350
Ови луксузни модели познати су по томе што издржавају и до 400.000 км без озбиљнијих кварова. Трахан наводи да их је лично тестирао и да су се показали као изузетно дуготрајни и поуздани.
Хонда акорд
Акорд је једнако поуздан као и Сивик, а посебно се истичу старији модели. Комбинује пространу унутрашњост, квалитетну израду и практичност, што га чини једним од најтраженијих породичних аутомобила.
Форд краун Викторија
Овај модел, иако више није у производњи, стекао је репутацију „неуништивог“. Често се користио као полицијски аутомобил и такси, а примери са преко 800.000 км и даље возе. Трахан га описује као возило које траје „вечно“, пише Крстарица.