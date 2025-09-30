light rain
Они немају тај проблем ОВО СУ ДРЖАВЕ КОД КОЈИХ НЕМА ПОМЕРАЊА САТА!

30.09.2025. 21:03
Пише:
Дневник
Извор:
б92
сат
Фото: freepik ilustarcija

У ноћи између суботе и недеље, 25. и 26. октобра 2025. године очекује нас померање сата, односно прелазимо на зимско рачунање времена, па ће се казаљке са три сата померити на два сата ујутру.

Зимско померање сата подразумева враћање сатова са три на два сата ујутру, и дешава се сваког последњег викенда у октобру, док летње рачунање почиње у последњој недељи марта и тада се време помера један сат унапред. 
Међутим, на основу анализе коју је Истраживачки центар Пју објавио 2023. године, померање сата се примењивало у пола земаља света, док данас само трећина примењује летње и зимско рачунање времена.

На овој листи налази цео главни део Сједињених Америчких Држава, велики део Европе, али и делови Канаде, Аустралије, Јужне Америке, Бразила и Кариба.

померање сата државе сат
Извор:
б92
Пише:
Дневник
