ПОМЕРАЊЕ САТА ЗБУЊУЈЕ ТЕЛО Како преживети повратак на ЗИМСКО РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА
У ноћи када померамо сат, тело улази у невидљиву борбу – ево како да је преживите без стреса.
У ноћи између 26. и 27. октобра померамо сат уназад – враћамо се на зимско рачунање времена. На први поглед, то делује као поклон: добијамо додатних сат времена сна. Али ваше тело не види то као бонус, већ као стрес.
Циркадијални ритам – ваш унутрашњи сат – не зна за календар. Он функционише по светлу, навикама и хормонима. Када се време помери, тело се збуни. Мелатонин, хормон сна, почиње да се лучи раније, а ви се осећате уморно и дезоријентисано, чак и ако сте спавали дуже.
Зашто се осећате чудно иако сте „дуже спавали“?
Иако сте технички добили сат више, квалитет сна може да опадне. Тело не воли нагле промене. Можете се пробудити раније него иначе, имати осећај да сте „ван ритма“, а неки људи пријављују и главобоље, нервозу, па чак и пад концентрације.
Како да помогнете телу да се лакше прилагоди?
Вече пре промене времена, покушајте да се опустите без екрана. Избегавајте кофеин и алкохол, јер додатно ремете сан. Ујутру изађите на дневно светло што пре – то помаже телу да ресетује ритам.
Ако имате децу, будите спремни на раније буђење и нервозу. Њихов ритам је још осетљивији.
Да ли ова промена утиче на здравље дугорочно?
Код већине људи, тело се прилагоди за дан-два. Али ако већ имате проблема са сном, анксиозношћу или радите ноћне смене, ова промена може да погорша симптоме.
Зато је важно да будете нежни према себи тих дана. Не форсирајте продуктивност, слушајте тело и дајте му времена да се усклади.