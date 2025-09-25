ДОК СВИ ПИЈУ СМУТИЈЕ И ЈЕДУ СЕМЕНКЕ, ОНА СВОЈОЈ ДЕЦИ ДАЈЕ КОЗЈЕ МЛЕКО Резултати су невероватни, посебно за алергије
Некада су за доручак на српској трпези били неизоставни сланина, маст и домаћи хлеб, док се данас чешће виђају овсене пахуљице и разне семенке.
Ипак, док многи посежу за модерним навикама у исхрани, Вања Пушица из села Косатица код Пријепоља одлучила је да остане верна старинским рецептима и својој деци пренесе традицију домаће, здраве хране.
– Одгајила сам троје здраве деце, сада имам и четврту девојчицу од три године. Она без проблема пије козје млеко, а сматрам да је управо то једно од најздравијих пића. Ми смо овде, откако знам за себе, одрасли на традиционалној српској кухињи и козјем млеку – каже Вања за РИНУ.
Она верује да је управо недостатак природне хране разлог што данас има много више алергија код деце и одраслих.
– Једно од моје четворо деце имало је у једном периоду проблем са алергијама, и тада смо одлучили да све производимо природно на свом газдинству. Купили смо козе, почели да пијемо козје млеко и од тада у нашој породици све конзумирамо без адитива. Код нас је све домаће, природно и здраво – објашњава.
Сећа се и времена када се живело једноставније али здравије.
– Некада је била скромна трпеза, али оно што је било добро, било је за све. Није било много избора, морало се јести оно што се нађе на столу, а људи су живели дуго и били здрави. Данас не знам нити пратим стране рецепте, нити ме интересују модерни називи хране. Све спремам на наш, домаћи начин. Сланина и пршута су део наше кухиње, посебно доручка. Сланина са белим луком је као антибиотик, а и качамак сматрам једним од најздравијих оброка – истиче Вања.
Поред бриге о деци и домаћинству, Вања се бави и производњом и прерадом млека, као и припремом зимнице, све на природан и старински начин и, како каже, то ради за своју породицу, али и услужно за друге.
Њен пример дефинитивно показује да здравље и снага и даље леже у једноставној, домаћој храни, као и у љубави и упорности да се сачува традиција.