broken clouds
22°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОК СВИ ПИЈУ СМУТИЈЕ И ЈЕДУ СЕМЕНКЕ, ОНА СВОЈОЈ ДЕЦИ ДАЈЕ КОЗЈЕ МЛЕКО Резултати су невероватни, посебно за алергије

25.09.2025. 13:20 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
млеко
Фото: РИНА

Некада су за доручак на српској трпези били неизоставни сланина, маст и домаћи хлеб, док се данас чешће виђају овсене пахуљице и разне семенке.

Ипак, док многи посежу за модерним навикама у исхрани, Вања Пушица из села Косатица код Пријепоља одлучила је да остане верна старинским рецептима и својој деци пренесе традицију домаће, здраве хране.

Одгајила сам троје здраве деце, сада имам и четврту девојчицу од три године. Она без проблема пије козје млеко, а сматрам да је управо то једно од најздравијих пића. Ми смо овде, откако знам за себе, одрасли на традиционалној српској кухињи и козјем млеку каже Вања за РИНУ.

Она верује да је управо недостатак природне хране разлог што данас има много више алергија код деце и одраслих.

Једно од моје четворо деце имало је у једном периоду проблем са алергијама, и тада смо одлучили да све производимо природно на свом газдинству. Купили смо козе, почели да пијемо козје млеко и од тада у нашој породици све конзумирамо без адитива. Код нас је све домаће, природно и здраво објашњава.

Сећа се и времена када се живело једноставније али здравије.

Некада је била скромна трпеза, али оно што је било добро, било је за све. Није било много избора, морало се јести оно што се нађе на столу, а људи су живели дуго и били здрави. Данас не знам нити пратим стране рецепте, нити ме интересују модерни називи хране. Све спремам на наш, домаћи начин. Сланина и пршута су део наше кухиње, посебно доручка. Сланина са белим луком је као антибиотик, а и качамак сматрам једним од најздравијих оброка истиче Вања.

Поред бриге о деци и домаћинству, Вања се бави и производњом и прерадом млека, као и припремом зимнице, све на природан и старински начин и, како каже, то ради за своју породицу, али и услужно за друге.

Њен пример дефинитивно показује да здравље и снага и даље леже у једноставној, домаћој храни, као и у љубави и упорности да се сачува традиција.

козје млеко домаће алергије
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САПУНИ ИЗ КИКИНДЕ ХИТ У ЕВРОПИ Козје млеко, лаванда и кукуруз БАКИНА рецептура за успех!
сапун

САПУНИ ИЗ КИКИНДЕ ХИТ У ЕВРОПИ Козје млеко, лаванда и кукуруз БАКИНА рецептура за успех!

14.03.2025. 19:18 20:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕЦЕПТИ ФУД-БЛОГЕРА: МАЈА ПЕТРОВИЋ открива како да направите необичне ПАЛАЧИНКЕ с КОЗИЈИМ СИРОМ, ЦВЕКЛОМ и ОРАСИМА

РЕЦЕПТИ ФУД-БЛОГЕРА: МАЈА ПЕТРОВИЋ открива како да направите необичне ПАЛАЧИНКЕ с КОЗИЈИМ СИРОМ, ЦВЕКЛОМ и ОРАСИМА

27.08.2023. 13:10 11:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
“ПРОПАЛА ДОМАЋИЦА”, А ПИТА САВРШЕНА! Спремна за пола сата, а РЕЦЕПТ је толико једноставан да успева баш свима
да

“ПРОПАЛА ДОМАЋИЦА”, А ПИТА САВРШЕНА! Спремна за пола сата, а РЕЦЕПТ је толико једноставан да успева баш свима

24.09.2025. 21:22 21:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај