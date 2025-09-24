moderate rain
“ПРОПАЛА ДОМАЋИЦА”, А ПИТА САВРШЕНА! Спремна за пола сата, а РЕЦЕПТ је толико једноставан да успева баш свима

24.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ЖенаБлиц/Крстарица
Фото: youtube prinstcrin/ Deda Miletova Kuhinja

Иако је јесен већ ту, последње што желите јесте да сате проводите поред шпорета. Управо зато доносимо вам рецепт који је брз и једноставан.

А шта ако вам кажемо да постоји пита која је спремна за рерну за мање од пет минута, а на столу је већ за пола сата? Управо такав рецепт пронашли смо на Јутјуб каналу Деда Милетова кухиња.

Ова пита носи симпатичан назив „Пропала домаћица„, који је искључиво шаљивог карактера и односи се на то да је толико једноставна за припрему да свако може да је направи, без обзира на кулинарско искуство, преноси жена.блиц.рс.

Пита је мекана, сочна и мирисна, а уз то не захтева никакве вештине – само пар састојака и мало времена, а резултат је јело које ће одушевити целу породицу.

 

Пита „Пропала домаћица“

Потребно је:

500 г готових кора за питу

1 чаша павлаке

1 чаша јогурта

250 г сира

50 мл уља

4 јаја

со по укусу

сусам за посипање

Детаљну припрему погледајте у видеу на Деда Милетова кухиња.

пита пита са сиром рецепт гибаница
