“ПРОПАЛА ДОМАЋИЦА”, А ПИТА САВРШЕНА! Спремна за пола сата, а РЕЦЕПТ је толико једноставан да успева баш свима
Иако је јесен већ ту, последње што желите јесте да сате проводите поред шпорета. Управо зато доносимо вам рецепт који је брз и једноставан.
А шта ако вам кажемо да постоји пита која је спремна за рерну за мање од пет минута, а на столу је већ за пола сата? Управо такав рецепт пронашли смо на Јутјуб каналу Деда Милетова кухиња.
Ова пита носи симпатичан назив „Пропала домаћица„, који је искључиво шаљивог карактера и односи се на то да је толико једноставна за припрему да свако може да је направи, без обзира на кулинарско искуство, преноси жена.блиц.рс.
Пита је мекана, сочна и мирисна, а уз то не захтева никакве вештине – само пар састојака и мало времена, а резултат је јело које ће одушевити целу породицу.
Пита „Пропала домаћица“
Потребно је:
500 г готових кора за питу
1 чаша павлаке
1 чаша јогурта
250 г сира
50 мл уља
4 јаја
со по укусу
сусам за посипање
Детаљну припрему погледајте у видеу на Деда Милетова кухиња.