ОВО СТАРО СРПСКО ИМЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО У ФРАНЦУСКОЈ Некада врло популарно, данас на црној листи
Земље широм света имају листе забрањених имена, па је тако у Француској забрањено и једно старо српско име.
Широм света, владе су увеле законе који ограничавају избор имена за бебе како би деца била заштићена од потенцијалне срамоте. Али, док неки закони звуче разумно, други изненађују.
Име за дете један је од првих великих задатака за родитеље. Док неки траже инспирацију у традицији, други се одлучују за креативност која понекад прелази границе. Због бизарних или увредљивих избора имена детета многе државе увеле су посебне законе и забране како би заштитиле децу од потенцијалних непријатности и исмевања. Тако је и на једно старо српско име за девојчице у Француској стављен вето, а разлог је бизаран.
Правила о давању имена деци широм света се разликују, а разлози за забрану одређених имена су бројни. Име Адолф Хитлер је забрањено у Немачкој, Малезији, Мексику и Новом Зеланду. У Јапану, име Акума ("ђаво") је забрањено да би се заштитило дете, док је у Француској забрањено деци дати име Нутела, јер се сматра да је "супротно најбољим интересима детета".
У истој земљи је, такође, бебама забрањено дати име Фраисе ("јагода"), и то због колоквијалних асоцијација. Наиме, у Француској се "Фраисе" често у сленгу користи као "фаца" и "њушка", те власти сматрају да је крајње непримерено и неприкладно дати детету такво име.
Иначе, име Јагода потиче из 13. века и осим у Србији, популарно је и у Хрватској, Пољској и Северној Македонији. Настало је од назива истоименог воћа и донедавно је било веома често на просторима Балкана, а у Пољској је и даље актуелно.
И у другим европским земљама постоје специфична правила кад је реч о давању имена детету. Тако родитељи у Немачкој морају да одаберу име које јасно означава пол, не сме бити презиме или назив производа, а сваки одбијени предлог се плаћа. Шведски закон забрањује имена која могу да "изазову увреду или нелагоду", тако да је покушај да се дете именује Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (наводно "Албин") одбијен.
Исланд има строга правила: имена смеју да имају само исландска слова и да граматички одговарају језику, тако да Каролина или Енрике нису дозвољени. Данска има листу од око 7.000 одобрених имена, а остала захтевају посебно одобрење.
У Саудијској Арабији титуле као што је, на пример, Амир (принц) резервисане су само за племство. Осим тога, у овој краљевини на Блиском истоку родитељима није дозвољено да деци дају имена као што су Линда и Алис, јер је јасно да је реч о страним именима.
Португал захтева традиционална португалска имена која одговарају правопису, тако да су Ашанти, Том или Нирвана забрањени. У Мароку родитељи бирају имена са владине листе која одговарају "мароканском идентитету". Из тог разлога хебрејско име Сара(х) није дозвољено давати бебама.