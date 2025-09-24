Октобар је њихов месец!
БИЋЕ ПУНИ КАО БРОД Василиса Володина тврди: Припаднике ОВОГ ЗНАКА ХОРОСКОПА очекују унапређења и нове пословне прилике! ПАРЕ ЋЕ САМО ДА ИМ ПРИСТИЖУ
Октобар 2025. доноси праву мешавину финансијских шанси и изазова, тврди руски астролог Василиса Володина.
Док једне хороскопске знаке очекују нови послови, награде и неочекивани приходи, друге звезде упозоравају да не троше преко мере и да обрате пажњу на буџет. Према речима руске астрологиње Василисе Володине, апсолутни победници октобра су Лавови. Њих очекују:
– унапређења и нове пословне прилике
– изненадне понуде које доносе озбиљан прилив новца
– подршка среће и околности које их гурају напред
Лавови су, како каже Володина, „пуни као брод“ у овом периоду и требало би да максимално искористе прилике које им се нуде.
Прогнозе за остале знакове
Ован – прилике кроз хонорарне послове, али опрез са трошковима.
Бик – решавање дугова и стабилизација финансија.
Близанци – хаотичан период, новац брзо долази и одлази; савет је штедња.
Рак – могући бонуси, поклони или наслеђе, али и неочекивани трошкови у новембру.
Девица – новац долази кроз труд и рад, улагање у знање доноси сигурност.
Вага – финансије кроз партнерства и сарадње.
Шкорпија – неочекивани добици, али и трошкови; избегавати ризичне инвестиције.
Стрелац – додатна зарада кроз контакте и сарадњу са иностранством.
Јарац – стабилан, али спор прилив новца; добар период за дугорочна улагања.
Водолија – изненадни трошкови, али и прилике за додатну зараду.
Рибе – талас среће кроз креативне пројекте и подршку породице.
И на крају, поред срећног Лава, Володина тврди да ће сви хороскопски знаци осетити померања у новчаном сектору, пише Крстарица.