ИЗНЕНАДИЋЕТЕ СЕ Физички изглед јесте битан, али НИЈЕ ПРЕСУДАН… Мушкарци на женама ОВО прво примете!
Осим физичког изгледа, постоје одређене особине које мушкарци подсвесно одмах примете на женама, а које им дају до знања одређене ствари.
Сваки мушкарац у својој партнерки тражи одређене особине и вредности.
Иако је сваки мушкарац различит, сви имају нешто заједничко, а то је да верују својим првим утисцима који имају велик утицај на ниво њихове привлачности према некој жени.
Наравно да свако прво примети физички изглед, али ових пет необичних ствари мушкарци највише примећују на женама, преноси Your Tango.
Одређена врста шминке
Иако већина мушкараца тврди да воле када жене не носе шминку јер тада делују природније, према једном истраживању, жене које носе шминку пре ће привући пажњу мушкарца. Међутим, то се односи само на одређену врсту шминке. Жене које носе "тамнију" шминку мање привлаче пажњу мушкараца, па их мушкарци мање зову на спојеве. Мушкарцима је заправо привлачна "неутрална и природна" шминка.
Одређена ширина кукова
Ово заправо није ствар привлачности ни изгледа, већ здравља и добре плодности. Жене које имају веће кукове и струк, одају утисак да могу лакше да имају децу, јер откривају ниво естрогена у женином телу.
Црвена боја
Црвена боја је боја страсти, па није ни чудно да је привлачна мушкарцима. Жене које носе црвену боју мушкарцима се чине више се*си, због чега су им привлачније. Са друге стране, на основу једног истраживања које је спроведено на универзитету Роцхестер, мушкарци ће потрошити више новца на дејт, ако жена носи црвену боју.
Доброта и брижност
Добро понашање према другим људима мушкарцима је и те како важно. То им показује да жене добро одговарају на потребе и жеље других људи, што их одмах чини привлачнијима. Такође им показује да имају особине које би их чиниле добрим мајкама.
Боја гласа
Док је женама привлачније када мушкарци имају дубок глас, мушкарци су потпуна супротност. Високи тоналитет гласа мушкарцима говори да је те жена врло женствена и у доброј форми, преноси Прва ТВ.