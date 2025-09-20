ФИГУРИЦА СЛОНА ПРИВЛАЧИ НОВАЦ И ЉУБАВ Али само ако стоји на овом месту!
Постоје предмети за које се верује да у себи носе дубоку симболику и веровања која вековима прате људску цивилизацију.
Један од њих је и фигурица слона.
Слон у вашем дому није само декоративни детаљ – он је подсетник да моћ није у наметању, већ у мудрости и стрпљењу. Зато многи верују да ова фигурица не само да привлачи новац и срећу, већ и помаже да се у кућу усели мир, поверење и унутрашња сигурност.
Уколико желите да позовете срећу у свој живот, фенг шуи каже да је најбоље да фигурицу слона поставите поред улазних врата. На тај начин, енергија благостања улази у ваш дом заједно са сваким кораком који пређете преко прага. Слон у том положају делује као невидљиви чувар који пази на све укућане.
Сурла као симбол успеха
Фенг шуи учење посебно истиче важност детаља: ако је сурла слона подигнута, то је знак среће и успеха. Такав слон је симбол остварења, узлета и нових прилика. Са друге стране, фигурица са спуштеном сурлом доноси енергију стабилности и снаге, те се препоручује у тренуцима када је потребна заштита и упорност.
Љубав, новац и нове прилике
• У спаваћој соби, фигурица слона постаје симбол љубави и поверења. Верује се да помаже у јачању везе и стварању хармоније међу партнерима.
• Поред кревета, она отвара врата за нове прилике – било у љубави, било у животним одлукама.
• У близини радног простора или места где чувате новац, слон може постати симбол материјалног благостања и стабилности.
Новости магазин