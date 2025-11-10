БОЛ У ЛЕЂИМА ПОГАЂА СВАКОГ Вежба који чини чуда је седећa салса и помаже у ублажавању болова
Бол у доњем делу леђа је хронично стање које погађа стотине милиона људи широм света.
Једноставна вежба при којој не морамо чак ни да устанемо, може бити од велике помоћи.
Знате тај осећај. Сагнете се да завежете пертле и осетите оштар бол у доњем делу леђа. Одједном сте постали део запањујуће статистике – придружили сте се броју од око 619 милиона људи широм света који живе са боловима у доњем делу леђа.
Срећом, постоји практична вежба која може помоћи, а зове се седећа салса. А најбоља ствар? Не морате чак ни да устанете да бисте је извели.
Бол у доњем делу леђа погађа свакога
Бол у доњем делу леђа је водећи узрок инвалидитета широм света. Дефинише се као бол између доње ивице ребара и задњице. Може да погоди свакога, али је чешћи код људи који имају прекомерну тежину, пуше или имају породичну историју овог стања.
„Радио сам са спиналним хирурзима, и ако погледате где људи имају највише проблема у леђима, то су доња два диска између пршљенова“, наводи др Крис Макарти, ванредни професор физиотерапије на Универзитету Манчестер Метрополитан.
Кичма се састоји од 33 пршљена, од којих је сваки одвојен сунђерастим слојем хрскавице који се назива диск. Дискови пружају амортизацију; делују као амортизери током свакодневних активности као што су ходање, трчање и скакање.
Доња два пршљена, у којима се јавља већина болова у доњем делу леђа, причвршћена су за карлицу веома дебелим лигаментима. Ово их чврсто држи на месту, омогућавајући им да обављају свој посао подршке тежини трупа. Међутим, постоји и мана.
„То је заиста крут део леђа и веома га је тешко покренути, посебно када су локални мишићи у грчу због бола или затегнути због недостатка употребе“, објашњава др Макарти.
Један добар начин за вежбање мишића у том подручју јесте ротирање карлице са једне стране на другу, што доводи до тога да се доњи део леђа нагиње са једне на другу страну у неку врсту љуљања. Ово се дешава природно када ходамо.
Међутим, када особа осети бол у доњем делу леђа, мишићи леђа се грче и имобилизују подручје, спречавајући га да се помера.
„Нажалост, то ствара зачарани круг где (доњи део леђа) постаје све укоченији и укоченији, и све болнији“, додаје физиотераперут.
Како помаже седећа салса
Студије показују да, када је реч о боловима у леђима, кретање може бити витални део процеса лечења. Обично се то може постићи вежбама, истезањем и масажом. Али већина истезања која се препоручују за болове у леђима не вежба доњи део леђа.
Ту долази до изражаја седећа салса.
Да бисте извели вежбу, седите усправно са стопалима чврсто ослоњеним на под. Спојите ноге тако да вам бутине буду паралелне једна са другом. Затим, док држите рамена апсолутно мирна, гурајте десно колено напред док повлачите лево колено уназад.
Затим промените положај тако да лево колено иде напред, а десно уназад. Ваша карлица треба да се котрља наизменично напред и назад на једну, па другу страну, баш као у традиционалном салса плесу. Понављајте овај покрет један минут.
„Ваша карлица прави ову малу врсту љуљања, што је оно што би требало да ради када ходате“, објашњава физиотерапеут.
Др Макарти и његове колеге са одељења за физиотерапију, спровели су пилот студију која још није објављена, где су замолили пацијенте са боловима у доњем делу леђа да изводе салсу седећи док су били повезани на сензоре електромиографије (ЕМГ)који бележе колико су мишићи у леђима затегнути.
Резултати су показали да је само један минут седеће салсе сваких 30 минута био довољан да им се мишићи опусте, ублажавајући симптоме болова у леђима.
„Лепота је у вези са тим што је веома лако изводити док сте на послу. Не морате чак ни да устајете од стола“, истиче др Макарти.
Идеална вежба за оне који већи део дана проводе седећи
Канцеларијски радници често проводе велики део дана седећи, што повећава ризик од болова у доњем делу леђа.
Више стајања и шетње – чак и ако је то само да би се отишло по кафу – може помоћи у смањењу овог ризика. Међутим, понекад устајање од стола није изводљиво.
„Ако су канцеларијски радници усред нечега и не желе да устану и истегну се, уместо тога могу сваких пола сата да уживају у малој седећој салси минут или два“, саветује др Макарти.
Вежба би такође могла бити корисна за старије особе које можда не могу тако лако да устану и седну, или за особе које имају смањену покретљивост након операције. Истраживања показују да је одржавање мобилности и редовно вежбање кључно за дуг и здрав живот.
„Знамо да многи старији људи нису баш физички активни“, наводи Џагдип Деси, консултант геријатар и председник Британског геријатријског друштва.
„Ако нисте у могућности да се правилно крећете, вежбе седења су добар начин за јачање снаге. Али ако јесте, онда постоји толико много ствари које људи могу да раде. Било да је то стајање на једној нози док перете зубе, или извођење само два или три чучња држећи се за наслон столице док кувало кључа – све се своди на то да ово постане навика која једноставно постаје норма коју ћете увек радити.“
RTS.rs