(ФОТО/ВИДЕО) НОВИ КАМПЕР МЕЊА ПОГЛЕД НА СВЕТ Луксуз стаје у пет слова - Волво
Волво је открио свој први електрични кампер – модел 2026 Volvo Camper Motorhome, који би могао да промени начин на који доживљавамо путовања.
Са футуристичким дизајном, паметном технологијом и продуженим дометом, овај модел показује како изгледа када се скандинавска естетика споји с идејом потпуног номадског комфора, пише индијски блог Vriddhi School.
Овај кампер више личи на мобилну кућу која нуди луксуз, мир и еколошку свест у покрету, него на возило. Волво је у овом пројекту отишао корак даље у одрживости. Производња се ослања на обновљиве изворе енергије, материјали су рециклирани и нетоксични, а циљ је потпуна карбонска неутралност до 2030. године.
Скандинавски дизајн на точковима
Волво је остао веран свом минималистичком приступу. Споља, кампер има заобљене линије које смањују отпор ваздуха, док затворена маска и скривени кваке дају елегантан, футуристички изглед. Панорамска стакла омогућавају поглед на пејзаж као из луксузног апартмана, а конструкција од лаких и одрживих материјала доприноси већој ефикасности.
Ентеријер је осмишљен тако да комбинује удобност, функционалност и, такође, одрживе материјале. Ту су рециклирано дрво, природна влакна и веганска кожа.
Простор се лако претвара из дневне собе у спаваћу, захваљујући модуларном намештају и преклопивом кревету.
Кухиња садржи индукциону плочу и мини-фрижидер, а компактно купатило има систем за уштеду воде. Расвета се аутоматски прилагођава добу дана, а звучна изолација пружа потпуни мир – чак и на прометним одмориштима.
Кампер користи нови Smart Living Suite систем који повезује све функције унутар возила: светло, температуру, енергију и забаву. Вештачка интелигенција препознаје навике путника – може да загреје кабину пре буђења или да предложи најближе пунионице.
Уз 5G везу и паметну технологију кампер постаје права мобилна канцеларија за дигиталне номаде: уграђени сто и монитор омогућавају рад на путу, а гласовни асистент реагује на команде без додиривања екрана.
Електрични погон и домет
Под хаубом (или боље речено, под подом) налазе се два електромотора укупне снаге око 420 коњских снага и погоном на сва четири точка. Батерија од 150 kWh омогућава домет до 600 километара, док соларни панели на крову могу додати још око 50 километара, што је идеално за дужа, off-grid путовања.
Брзо пуњење омогућава допуну до 80 одсто капацитета за пола сата, док је класично пуњење предвиђено да се врши током ноћи.
Као и сваки Волво, ни овај није штедио на сигурности. Кампер има адаптивни темпомат, систем за избегавање судара, помоћ при задржавању у возној траци и 360-степену камеру. Ту је и Pilot Assist, који омогућава полуаутономну вожњу савршену за дуге деонице на ауто-путу.
Почетна цена износи око 95.000 долара, што овај модел чини једним од приступачнијих луксузних електричних кампера на тржишту. Продаја ће почети током 2026. године у Европи, Северној Америци и Азији.