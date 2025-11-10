overcast clouds
НЕ ОДРИЧИТЕ СЕ ОМИЉЕНОГ НАПИТКА! Кафу коју волите сада доказано СМАЊУЈЕ РИЗИК од неправилног срчаног ритма

Конзумирање кафе може да помогне против неправилног срчаног ритма, упркос традиционалном веровању у супротно, показала је најновија студија америчких научника.

У оквиру клиничке студије ДЕЦАФ, која истражује везу између конзумације кофеина и атријалне фибрилације (АФиб), уобичајеног типа неправилног срчаног ритма, установљено је да је код 200 пацијената код којих је та појава стална, забележен знатно нижи ризик од овог стања ако су пили кафу, него код групе пацијената који је нису конзумирали, пренео је "Гардијан". 

Закључци тима на челу са кардиологом и професором медицине на Универзитету Калифорнија  у Сан Франциску, Грегоријем Маркусом, објављени су у тренутку када је код више од 10 милиона особа у САД дијагностификована атријална фибрилација, која може да доведе до срчаног застоја, крвних угрушака и можданих удара.

Истраживачи су, користећи електрокардиограме и холтере, утврдили да је код пацијената у групи која је пила кафу за 17 одсто смањен ризик од појаве срчаних неправилности током периода тестирања, који је трајао шест месеци.

