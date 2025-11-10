Састављена листа 100 најбољих хлебова света СРПСКА ЛЕПИЊА МЕЂУ ФАВОРИТИМА Надмашила и неке европске класике
Taste Atlas објавио је листу 100 најбољих хлебова на свету, а једно српско пецива заузело је завидно место.
Када помислимо на хлеб, већина замишља једноставну намирницу без које не може ниједан оброк. За истинске заљубљенике у мирис свежег теста, хлеб је традиција, умеће и укус који спаја различите културе света. Управо зато је кулинарски водич Taste Atlas саставио листу 100 најбољих хлебова на планети, а на самом врху нашао се индијски наан са белим луком и путером.
Мирис Индије на првом месту
Овај мекани хлеб, који се пече у врелој тандир пећи, најчешће се служи уз карије и јела богата зачинима. Док је још топао, премаже се путером и ситно сецканим белим луком. Резултат је мирисан, мекан и благо слан залогај који се топи у устима, због чега је наан заслужено понео титулу најбољег.
Занимљиво је да се на листи нашло чак неколико верзија овог хлеба. Класични наан заузео је 7. место, док је варијанта са сиром завршила на 52. позицији. Према наводима TasteAtlasa, наан се у Индији припрема више од седам векова, а његов укус описују као „јединствен и непоновљив“.
Још једно индијско чудо
На другом месту поново доминира Индија, овога пута са Амритсари кулчом, танким хлебом пуњеним кромпиром, луком, сиром и зачинима. Пре печења се посипа коријандером и црвеном паприком, па мирис постаје неодољив. Иако подсећа на наан, богатијег је и пунијег укуса. У Индији дефинитивно знају како се хлеб претвара у уметност.
Бронзану медаљу, односно треће место, добио је роти канаи, хлеб повезан с индијским коренима, али најпопуларнији у Малезији. Његово тесто се више пута пресавија, па добија слојевиту структуру. Споља је хрскав, изнутра мекан — савршен за умакање у сосове и карије.
Српска лепиња међу светским фаворитима
На листи се поносно нашао и српски представник — лепиња, која је заузела високо 32. место. Taste Atlas је описује као мекани хлеб с квасцем, лагано порозне текстуре и златне корице, идеалан као подлога за ћевапе — јело без којег је Балкан незамислив. У поређењу са сомуном, лепиња је нешто чвршћа и мање ароматична, али и даље омиљена у свакој домаћој трпези.
Српски специјалитети нису стали на томе. Проја се нашла на 103. месту, док је божићна чесница заузела 125. позицију, што показује да и наши хлебови имају своје место међу светским класицима.
Најбољи хлебови света по избору Taste Atlasa:
Нан с белим луком и путером – Индија
Амритсари кулча – Индија
Роти канаи – Малезија
Пан де бонo – Колумбија
Парота – Индија
Пaо алентејано – Португал
Нан – Индија
Пјадина Ромањола – Италија
Пaо де кејжо – Бразил
Болу до како – Португал