Полемика не јењава! КАКО ЈЕ МОНГОЛКА ПОСТАЛА „МИС СРБИЈЕ“ и шта се заиста крије иза приче о „лажној мисици“ (ФОТО)
Упркос опречним реакцијама које данима долазе од јавности, Србију ће на овогодишњем такмичењу за Мис Универзума представљати манекенка монголског порекла.
На избору за Мис Универзума 2025, које ће се одржати на Тајланду 21. новембра, Србију ће представљати Монголка Јелена Егорова.
Иако из званичне организације Miss Serbia демантују да су ову девојку изабрали за кандидаткињу, она се уредно данима представља као девојка која на такмичењу лепоте брани боје Србије, а све је изазвало полемику у јавности и бројне осуде за овакву одлуку.
Шта се десило?
Наиме, на званичном Инстаграм профилу Miss Universe објављене су фотографије Јелене Егорове, која је представљена као Miss Universe Serbia 2025 и тиме званично означена као наша представница за Мис Универзума. Такође, појавио се и Инстаграм профил са фотографијама и порукама подршке наводној српској представници.
Међутим, уследио је и низ реакција на чињеницу да ће ова девојка представљати Србију.Из организације Miss Serbia су демантовали да су они изабрали Јелену Егорову да буде представнице наше земље на овом такмичењу.
Вест је потом одјекнула и медијима, а овај избор наишао је и на оштре критике јавности и велики број људи негодовао је овај избор истичући да им се никако не свиђа да девојка монголског порекла представља Србију на такмичењу за Мис Универзума.
Весна Де Винча новинарка и власница модне агенције ''Miss Serbia'' објасила је додатно за ТВ Прва о чему се ради и како је дошло до ове ситуације.
Наиме, она је рекла да је "Организација Мис Универсе пропала", иако је настала још 1952. године и друга је по старости организација које праве такмичења у лепоти.
Указује да је после уследио суноврат такмичења кад је 2022. године продата за неколико десетина милион евра трансродној особи са Тајланда, која је сада женско и водитељка је на малом радију на Тајланду.
"Да ли је могуће да један мали водитељ и један мали радио прикупе толики новац и купе тај догађај. Значи, неко други је ту уложио новац. Проблем је настао јер су потпуно иземењена правила, форсира се трансџендер лепота на тим такмичењима", казала је Весна Де Винча.
"Тако је Србија добила лажну мис, која је модел, Јелена Егорова. По нормалним условима конкурса, она не би могла ни да сепријави јер има превише година, као и што има лажни пасош", истакла је она.
Ко је Јелена Егорова?
Модел Јелена Егорова је рођена у региону Јакутији, у Русији, њени родитељи су се 1982. године преселили из Монголије у Русију, где је Јелена касније и студирала.
Има 28 година и током каријере је добила бројна признања, међу којима су и Snow Beauty of Yakutia (2018), Miss Model of the World Yakutia (2019), Miss Republic of Sakha (2020), Miss Grand Mongolia (2022) и Miss Earth Middle East (2024).