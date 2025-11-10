КОНАЧНО - ПРОНАЂЕНО РЕШЕЊЕ ДА ВАМ СВИ МЕЈЛОВИ БУДУ ОЗНАЧЕНИ КАО ПРОЧИТАНИ До "Инбокс (0)" у само неколико корака

Довољно је мало вештине, ChatGPT и бесплатан Google Apps Script.

Проблем са Gmail ограничењима

Када покуште да означите све мејлове као прочитане користећи опцију Select all → Mark as read, Gmail једноставно одбије да послуша. Разлог је интерни лимит: Gmail не дозвољава масовне операције ако број порука прелази одређену границу. Дакле, ако имате десетине хиљада мејлова, овај метод једноставно не ради.

ChatGPT као дигитални помоћник

Уместо да тражите решења по форумима, можете питати ChatGPT како да аутоматизујете процес. ChatGPT често предложи да користите Google Apps Script, платформу која омогућава да пишете једноставан код који комуницира са Gmail-ом.

Приступ Google Apps Script-у

Идите на https://script.google.com/.

Када се отвори, кликните на „New project“ да започнете нови скрипт.

Убаците ChatGPT-ов скрипт

ChatGPT може да генерише једноставан код који претражује Gmail у серијама од 500 порука и аутоматски их означава као прочитане.

Пример кода изгледа овако:

function markAllAsReadSafe() {

var searchBatchSize = 500; // how many threads to request from Gmail at once

var apiMax = 100; // GmailApp.markThreadsRead accepts at most 100 threads per call

var totalMarked = 0;

do {

// get up to searchBatchSize unread threads (newest first)

var threads = GmailApp.search(‘is:unread’, 0, searchBatchSize);

if (threads.length == 0) break;

// process in sub-batches of apiMax

for (var i = 0; i < threads.length; i += apiMax) {

var slice = threads.slice(i, i + apiMax);

try {

GmailApp.markThreadsRead(slice);

totalMarked += slice.length;

} catch (e) {

Logger.log(‘Error marking threads read for slice starting at ‘ + i + ‘: ‘ + e);

// pause briefly and continue

Utilities.sleep(2000);

}

// small pause to reduce chance of throttling Utilities.sleep(500);

}

Logger.log(‘Marked ‘ + totalMarked + ‘ threads so far.’);

// loop continues if Gmail returned a full batch (means there are probably more)

} while (threads.length === searchBatchSize); Logger.log(‘Finished. Total threads marked read: ‘ + totalMarked);

}

Ова скрипта ће пролазити кроз ваш инбокс док не означи све мејлове као прочитане.