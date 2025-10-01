УЖИЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ ПРЕЖИВЕО ВЕКОВЕ, ПА ЗАКОРАЧИО У МОЛЕКУЛАРНУ КУХИЊУ Млади кувар направио комплет лепињу од сферификованих куглица претопа
Од дрвене пећи до научне кухиње – како је Ужички специјалитет постао глобални гастрономски хит?
Комплет лепиња, традиционално ужичко јело познато и под старим именом „лепиња са све“, већ годинама се налази међу најцењенијим оброцима за доручак на светској гастрономској сцени.
Настала је у Ужицу још прошлог века, а данас доживљава право кулинарско освежење захваљујући младим куварима који јој приступају са научне стране.
Један од њих је и Немања Вукашиновић, који је уз помоћ техника молекуларне гастрономије направио модерну верзију овог јела – користећи искључиво аутентичне састојке: кајмак, јаје, претоп и лепињу од брашна млевеног у воденици.
„Желео сам да комплет лепињу прикажемо свету у новом светлу – уз примену савремених кулинарских техника, али без одступања од оригиналних састојака“, објашњава Вукашиновић.
Његова верзија укључује еспуму (лагану пенасту крему) од младог кајмака и органског млека, сферификоване куглице претопа и прах од претопа, а све се служи уз традиционалну лепињу.
Иако изгледа модерно, начин конзумације остаје веран традицији – умакањем поклопца лепиње у богате укусе „свега“.
Патент носи назив „лепиња са све“, а оригинална рецептура се и даље чува у пекари у којој је јело и настало.
„Ова пекара постоји још од 1820. године. Неко се тада досетио да споји кајмак, претоп и лепињу, а легенда каже да је можда случајно упало и јаје – и тако је настала комплет лепиња“, прича Драган Лазић, носилац патента.
Било да је припремају мајстори старих заната у пећима на дрва или млади кувари уз помоћ науке и нових техника, комплет лепиња остаје заштитни знак Ужица – и први укус који асоцира на овај град на Ђетињи.