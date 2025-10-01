overcast clouds
12°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖИЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ ПРЕЖИВЕО ВЕКОВЕ, ПА ЗАКОРАЧИО У МОЛЕКУЛАРНУ КУХИЊУ Млади кувар направио комплет лепињу од сферификованих куглица претопа

01.10.2025. 17:46 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
М. А./ ЕУправо зато/ РТС
Коментари (0)
лепиња
Фото: Youtube Printscreen/ Prva TV

Од дрвене пећи до научне кухиње – како је Ужички специјалитет постао глобални гастрономски хит?

Комплет лепиња, традиционално ужичко јело познато и под старим именом „лепиња са све“, већ годинама се налази међу најцењенијим оброцима за доручак на светској гастрономској сцени.

Настала је у Ужицу још прошлог века, а данас доживљава право кулинарско освежење захваљујући младим куварима који јој приступају са научне стране.

Један од њих је и Немања Вукашиновић, који је уз помоћ техника молекуларне гастрономије направио модерну верзију овог јела – користећи искључиво аутентичне састојке: кајмак, јаје, претоп и лепињу од брашна млевеног у воденици.

„Желео сам да комплет лепињу прикажемо свету у новом светлу – уз примену савремених кулинарских техника, али без одступања од оригиналних састојака“, објашњава Вукашиновић.

Његова верзија укључује еспуму (лагану пенасту крему) од младог кајмака и органског млека, сферификоване куглице претопа и прах од претопа, а све се служи уз традиционалну лепињу.

Иако изгледа модерно, начин конзумације остаје веран традицији – умакањем поклопца лепиње у богате укусе свега“.

Патент носи назив лепиња са све“, а оригинална рецептура се и даље чува у пекари у којој је јело и настало.

Ова пекара постоји још од 1820. године. Неко се тада досетио да споји кајмак, претоп и лепињу, а легенда каже да је можда случајно упало и јаје – и тако је настала комплет лепиња“, прича Драган Лазић, носилац патента.

Било да је припремају мајстори старих заната у пећима на дрва или млади кувари уз помоћ науке и нових техника, комплет лепиња остаје заштитни знак Ужица – и први укус који асоцира на овај град на Ђетињи.

комплет лепиња модернизацијa кухиња
Извор:
М. А./ ЕУправо зато/ РТС
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕ МОРАТЕ НА ЗЛАТИБОР Направите сами САВРШЕНУ комплет лепињу ОВО ЈЕ ТАЈНА РЕЦЕПТА
лепиња

НЕ МОРАТЕ НА ЗЛАТИБОР Направите сами САВРШЕНУ комплет лепињу ОВО ЈЕ ТАЈНА РЕЦЕПТА

16.11.2024. 10:08 10:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕДЕ СЕ ПРСТИМА, МОРА БИТИ ЖУТА, МЕКАНА И БАШ МАСНА: Домаћица Рада открива тајну како се прави чувено јело златиборског краја, комплет лепиња стекла је светску славу (ФОТО)

ЈЕДЕ СЕ ПРСТИМА, МОРА БИТИ ЖУТА, МЕКАНА И БАШ МАСНА: Домаћица Рада открива тајну како се прави чувено јело златиборског краја, комплет лепиња стекла је светску славу (ФОТО)

16.07.2023. 16:28 16:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКИ ДОРУЧАК "СА СВИМЕ" ВИШЕ НИЈЕ БРОЈ 1 Турци „отели“ титулу КОМПЛЕТ ЛЕПИЊИ Међу 100 најбољих се нашла још ДВА НАША ЈЕЛА

СРПСКИ ДОРУЧАК "СА СВИМЕ" ВИШЕ НИЈЕ БРОЈ 1 Турци „отели“ титулу КОМПЛЕТ ЛЕПИЊИ Међу 100 најбољих се нашла још ДВА НАША ЈЕЛА

09.06.2025. 23:45 23:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај