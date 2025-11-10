Стижу занимљива померања! ПОЗНАТИ СРПСКИ АСТРОЛОГ ПОРУЧИЛА: До краја месеца ОВАЈ ЗНАК ће бити најуспешнији! Ево коме у новембру предстоје ТАЛАСИ, а коме МИРНО МОРЕ

Наредна недеља доноси занимљиве астролошке помаке који могу да утичу на све знакове хороскопа.



Позиције планета откривају прилике за љубав, каријеру и лични развој, али и наглашавају различите ритмове живота за ватрене, ваздушне, водене и земљане знакове.

Астролог Ана Ракић детаљно објашњава шта нас очекује од 10. до 17. новембра и како најбоље да искористимо енергију коју доносе звезде.

Венера се преместила из знака Ваге у Шкорпију, где се придружује Сунцу. То је сјајна прилика да се све што нам је важно у животу улепша и унапреди, а истовремено утиче и на околину. Поред Шкорпија, привилегију имају и други водени знаци - Ракови и Рибе, као и земљани знаци - Девица, Бик и Јарац. У Стрелцу су Марс и Меркур, па Стрелчеви могу да профитирају у пословним и личним циљевима, нарочито у вези са имовином и породичним питањима. Ватрени знаци - Лав и Ован, као и ваздушни - Вага, Близанци и Водолија, такође могу да остваре успех, каже Ана у емисији "Жена за сва времена" на телевизији К1.

Љубав у новембру

Ана објашњава шта се очекује у љубавном животу. Биће доста страсти, што је јако лепо. Оне на чаробан начин зачине љубавни однос. Ту су у категорији Ракови, Рибе, Јарац, Девица, Бик. Они који су слободни, могу да очекују заљубљивање, за некога ће то трајати, за неког не мора да траје, али ће бити изузетно лепо, објаснила је, пише Мондо.

Коментаришући ритам живота различитих знакова, Ана додаје:

„Темпераментнији ритам имаће ватрени и ваздушни знаци, док ће водени и земљани знаци имати мирнији темпо".

Месец новембар у астролошком контексту

Астролог објашњава како новембар 2025. утиче на приватни и пословни живот.

Новембар доноси сумирање приватних и пословних дешавања. Водени знаци и поједини ваздушни имају предност. Плутон, који је неко време у сазвежђу Водолије, доноси могућност да се година заокружи или припреми завршетак започетих ствари. Новембар је одлична прилика за рекапитулацију, док је децембар идеалан за финиширање свега што није завршено. Месец не доноси велике изазове, али саветујем да свако ради на себи и консултује стручне особе у које има поверења, каже Ана Ракић.



