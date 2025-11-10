ГЛЕДАТЕ СВАКОДНЕВНО У СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР, А НЕ ЗНАТЕ ШТА ОН СВЕ ЗАПРАВО МОЖЕ Ово су опције које ваш ТВ све може да изведе
Смарт ТВ уређаји су постали стандард у домовима широм света, па и у Србији – према истраживањима, више од 80% домаћинстава поседује смарт ТВ, док само 40% корисника заиста користи његове напредне функције.
Данашњи паметни телевизори нуде много више од класичног гледања филмова из удобности кауча. Стреаминг сервиси, интерактивне апликације, гласовни асистенти, па чак и могућност повезивања са паметним уређајима у дому, део су свакодневног технолошког пејзажа.
Али, да ли сте свесни да за многе платите – а никада их не активирате? Ево шест функција које вероватно никада нећете користити, иако сте их платили.
AI upscaling и high-end audio
Са доласком 4К, па и 8К резолуције, произвођачи су почели да нуде софистициране опције попут вештачке интелигенције за побољшање слике (AI upscaling). Ова опција користи АИ технологију да унапреди квалитет ниже резолуције до нивоа скоро 8К, али реално, већина садржаја је и даље далеко од тог стандарда.
Већина корисника ову функцију проба једном из радозналости, па заборави да постоји. Слична прича је и са врхунским аудио форматима као што су Dolby Atmos или 3D звук – без посебних звучника, ефекат је суптилан, а већина садржаја не подржава те формате.
Видео позиви и конференцијски позиви
Иако је могуће повезати камеру и користити апликације за видео позиве на телевизору (попут Zoom или Google Meet), мало ко то заиста ради. Потребна је посебна камера, подешавање, а квалитет слике често заостаје због слабијих процесора у ТВ-има. Истраживања показују да су видео позиви преко паметног ТВ-а реткост, осим у породицама са малом децом или код ентузијаста.
Снимање уживо ТВ програма
Паметни телевизори нуде опцију снимања ТВ програма – ПВР функција дозвољава паузирање, враћање и снимање, али са експанзијом стреаминг сервиса, све мање људи користи класично гледање програма. Функција је ту, свака озбиљна марка је има, али просечан корисник ни не зна да постоји.
Visoka frekvencija osvežavanja
Панели са 120Hz или више нуде “глатку” слику, али већина видео садржаја снимљена је у 24 или 30fps. Ова функција је битна за гејмере и љубитеље спорта, док просечан корисник не примећује разлику, па остаје неискоришћена.
Workspace и продуктивност
Microsoft 365, веб прегледач, презентације – поједини ТВ-и дозвољавају коришћење продуктивних апликација на огромном екрану. Samsung Workspace је пример такве функционалности. Према студијама из 2024. године, мање од 25% корисника истражи ове опције, а већина се задовољава стандардним апликацијама попут YouTube или Netflix.
Контрола паметних уређаја
Смарт ТВ као централни хуб паметног дома? Теоретски је могуће укључити смарт климу, светло или камеру директно са ТВ-а, али практично, телефони и таблети нуде бржи, интуитивнији приступ. Напредне опције повезивања често остају неискоришћене или их прати лош интерфејс и слаба подршка произвођача.
Приватност и надзор – потенцијални ризици
Мало позната, али опасна функција је аутоматско препознавање садржаја (ACR). Смарт ТВ аутоматски прати све што гледате, прикупља информације о навикама и шаље их произвођачу, а можда и оглашивачима. Ова функција је често укључена по дифолту, а подаци се могу користити и за напредне анализе, па чак и креирање профила корисника, што код корисника изазива сумњу у приватност, пише Slash Gear.
Куповина паметног телевизора доноси много бенефита, али и доста “спаваћих” функција које остају неискоришћене. Пре куповине следећег уређаја, проверите које функције заиста користите, а за које само плаћате. Можда је време да изаберете модел према потребама, а не по листи “најнапреднијих функција”.