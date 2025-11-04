(ВИДЕО) НИЈЕ АУТОМОБИЛ, АЛИ ЈЕ КЛАСА Порше направио телевизор од 400.000 долара који тежи више од тоне
Једним притиском на даљински, елегантна комода у дневној соби претвара се у огромни биоскопски екран од 137 инча.
Телевизор који изгледа као реквизит из научнофантастичног филма није концепт, већ стварни производ - дело аустријске компаније C SEED, направљен у сарадњи са Porsche Design-ом.
Овај монументални MicroLED екран-трансформер кошта чак 400.000 долара. Тежак је више од једне тоне, у потпуности се склапа у алуминијумски корпус и захтева посебну инсталацију, што га чини играчком резервисаном за најлуксузније домове.
Поред 137-инчне верзије, постоје и већи модели, до 165 инча, али суштина је иста: на додир дугмета, глатки метални монолит се „развија“ у кућни биоскоп савршеног контраста и дубоке црне.
Видео који прати представљање овог необичног телевизора показује тренутак када се уређај лагано подиже и расклапа - призор који оставља без текста, баш као и цена.