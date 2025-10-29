(ФОТО) СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР УСПОРАВА И ОТКАЗУЈЕ ПОСЛУШНОСТ? МОЖДА ЈЕ У ОВОМЕ ПРОБЛЕМ Ево како паметном уређају да очистите меморију у неколико кликова
Зашто је важно редовно чистити кеш на телевизору?
Паметни телевизори доносе огроман комфор јер само неколико кликова дели корисника од филмова, серија и апликација.
Међутим, као и сваки уређај који користи интернет и Смарт ТВ са временом нагомилава привремене податке, познате као кеш. Ако се не брише редовно, кеш може успорити систем, изазвати замрзавања, пад апликација и проблеме при учитавању садржаја.
Кеш је привремено складиште које чува податке апликација и система како би се убрзао приступ најчешће коришћеним функцијама. На пример, Нетфликс може у кешу чувати сличице серија, налоге или листу гледаних емисија. Временом се ти подаци нагомилавају и могу негативно утицати на перформансе.
Када и зашто треба обрисати кеш
Брисањем кеша телевизор постаје бржи, апликације се отварају без задршке, а грешке при логовању или учитавању нестају. Осим тога, ослобађа се простор у интерном складишту и побољшава стабилност система.
Препоручује се чишћење кеша свака три до четири месеца или кад се примети да телевизор успорава, апликације се руше или је простор за складиштење готово попуњен.
Како обрисати кеш на телевизору
Кораци за овај поступак се разликују у зависности од марке и модела ТВ-а, али су принципи слични код свих уређаја.
Отворити Settings на телевизору.
Ући у одељак Apps или Application Manager.
Изабрати апликацију за коју желите да обришете кеш.
Одабрати опцију Clear Cache.
На појединим моделима, опције могу имати другачије називе, а понекад се мора чистити кеш сваке апликације посебно.
Samsung TV
- Settings > Support > Device Care
- Одабрати Manage Storage
- Изабрати апликацију > View Details > Clear Cache
LG TV
- Притиснути Хоме на даљинском
- Settings > General > Storage
- Изабрати Clear Cache
Android/Google TV (укључујући Sony моделе)
- Settings > Apps > See all apps
- Изабрати жељену апликацију
- Одабрати Clear Cache
Брисање кеша је безбедно и не брише корисничке податке.
Ако се проблем настави, може се користити опција Clear Data, али ће она обрисати и пријављене налоге у апликацијама.
Препоручује се да се кеш брише пре инсталирања већих ажурирања система.
Редовно брисање кеша једноставан је, али изузетно ефикасан начин да се телевизору поврати брзина и стабилност. Ова кратка рутинска радња може спречити замрзавања, убрзати покретање апликација и продужити век трајања уређаја.
Након чишћења, паметни телевизор поново ради глатко, а корисник може уживати у садржају без застоја и грешака, саветује ZDNet.