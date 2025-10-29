(ВИДЕО) ЧАРОБНА МЕШАВИНА ОД ДВА САСТОЈКА ЗАМЕНИЋЕ ВАМ ПЕГЛУ Идеалан је за путовања, а ево шта вам је потребно
Ко још није доживео онај тренутак очаја чим отвори кофер на одмору – а унутра хаос! Хаљине, кошуље и сукње згужване као да су преживеле ураган. Иако велики број апартмана и даље нема пегле, (а и ко воли да се са њом бори на +35 степени), на срећу, изгледа да решење постоји – једноставно, генијално и потпуно бесплатно.
Једна позната стручњакиња за хигијену и домаћинство, коју на друштвеним мрежама прате стотине хиљада људи, поделила је трик који је одушевио кориснике широм Европе. Зове га "чаробна мешавина за пеглање без пегле" а састоји се од само два састојка која већина нас има код куће.
Рецепт је сувише једноставан: у празну бочицу са распршивачем сипате пола обичног течног омекшивача (онај који иначе користите у веш-машини), а другу половину напуните обичном водом из чесме. Добро промућкате – и то је све. "Чаробна мешавина за пеглање" је у вашим рукама.
Поступак даље изгледа овако: Комад одеће који желите да "испеглате" раширите на кревету или столу. Пошприцајте га овом мешавином, не превише – тек да тканина буде благо влажна. Затим рукама затегнете материјал и нежним, али одлучним покретима поравнајте и исправљајте наборе.
Већ после неколико секунди тканина ће почети да се опушта, а набори да нестају.
Када се све осуши, гардероба ће изгледати далеко уредније – без пегле, без даске и без икаквог напора.
Оно што овај трик чини још кориснијим јесте то што функционише на већини лаганих летњих материјала – памук, лан, вискоза… Савршено за хаљине, кошуље, шорцеве, па чак и за постељину ако вам и она делује згужвано.
Битно је да поступак урадите одмах по доласку, како би тканина имала времена да се осуши и упије мирис омекшивача.