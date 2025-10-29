scattered clouds
ОВАЈ КОЛАЧ СА СВЕТЕ ГОРЕ ВЕКОВИМА ПРАВЕ МОНАСИ Пун је меда и ораха, зову га молитвом у сваком залогају

Доносимо вам рецепт за колач са медом и орасима са Свете Горе, који ће постати звезда славске трпезе.

Колач са Свете Горе омиљен је међу монасима и често се припрема током периода мрсне хране. Они кажу да је то више од колача - права молитва у сваком залогају.

Састојци:

  • 3 јаја
  • 200 г меда
  • 100 г ораха
  • 1 чаша млека
  • 200 г брашна
  • Прашак за пециво
  • Цимет или каранфилић (по жељи)
med
Фото: unsplash.com, ilustracija

Припрема:

Умутите јаја са медом, додајте млеко и брашно са прашком за пециво. Додајте сецкане орахе, зачине и све сједините. Подмажите плех и сипајте смесу. Ставите у рерну загрејану на 180 степени и пећи око 35 минута, зависно од рерне.

По жељи можете посути шећером у праху или прелити топлим млеком и медом.

 

