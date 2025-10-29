ОВАЈ КОЛАЧ СА СВЕТЕ ГОРЕ ВЕКОВИМА ПРАВЕ МОНАСИ Пун је меда и ораха, зову га молитвом у сваком залогају
29.10.2025. 11:40 11:49
Доносимо вам рецепт за колач са медом и орасима са Свете Горе, који ће постати звезда славске трпезе.
Колач са Свете Горе омиљен је међу монасима и често се припрема током периода мрсне хране. Они кажу да је то више од колача - права молитва у сваком залогају.
Састојци:
- 3 јаја
- 200 г меда
- 100 г ораха
- 1 чаша млека
- 200 г брашна
- Прашак за пециво
- Цимет или каранфилић (по жељи)
Припрема:
Умутите јаја са медом, додајте млеко и брашно са прашком за пециво. Додајте сецкане орахе, зачине и све сједините. Подмажите плех и сипајте смесу. Ставите у рерну загрејану на 180 степени и пећи око 35 минута, зависно од рерне.
По жељи можете посути шећером у праху или прелити топлим млеком и медом.