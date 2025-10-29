clear sky
ЈОШ МАЛО ПА ЋЕ БОЖИЋНИ ПОСТ Манастирски колач без уља и шећера ЈЕДНОСТАВНА, МЕКА И БОЖАНСКИ УКУСНА ПОСЛАСТИЦА

29.10.2025. 14:23 14:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Крстарица
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Како се приближава Божићни пост, време је да на трпезу унесемо мир, топлину и укусе који не оптерећују тело, већ хране душу.

Један од таквих благих, а неодољиво укусних колача је манастирски колач – прави се без уља и шећера, а ипак је мек, сочан и миришљав као да је из манастирске ризнице изашао.

Идеалан је за време поста, али и онда када пожелите нешто слатко и лагано уз кафу или чај.

 

🍯 Манастирски колач

Потребно је:

4 кашике млевених ораха

4 кашике сецканих ораха

4 кашике мармеладе по избору

1 прашак за пециво

400 мл млаке воде

20 пуних кашика брашна

Прстохват цимета

За премаз:

4 кашике пекмеза

4 кашике сецканих ораха

Припрема:

У млаку воду додајте мармеладу и измешајте жицом да се све лепо сједини. Потом додајте брашно помешано са прашком за пециво, затим орахе и цимет. Масу лагано изједначите – треба да буде мало ређа.

Смесу сипајте у плех (35×28) обложен папиром за печење.

Благо протресите плех и ставите да се пече у рерну загрејану на 200°C, око 30 до 50 минута, док колач не добије златну, румену боју.

Када се прохлади, премажите га пекмезом и поспите сецканим орасима.

🕯️ Како изгледа истинска манастирска трпеза?

Светогорски монаси и данас се држе древних правила поста и умерености. Њихова исхрана је проста, али здрава – све што једу потиче из природе, без вештачких додатака и масти.

Јело траје кратко, али је испуњено молитвом и захвалношћу.

„Свака храна коју нам земља да, ако је једемо са смирењем, постаје благослов“, каже отац Епифаније Милопотами, чувени кувар са Свете Горе.

