ЈОШ МАЛО ПА ЋЕ БОЖИЋНИ ПОСТ Манастирски колач без уља и шећера ЈЕДНОСТАВНА, МЕКА И БОЖАНСКИ УКУСНА ПОСЛАСТИЦА
Како се приближава Божићни пост, време је да на трпезу унесемо мир, топлину и укусе који не оптерећују тело, већ хране душу.
Један од таквих благих, а неодољиво укусних колача је манастирски колач – прави се без уља и шећера, а ипак је мек, сочан и миришљав као да је из манастирске ризнице изашао.
Идеалан је за време поста, али и онда када пожелите нешто слатко и лагано уз кафу или чај.
🍯 Манастирски колач
Потребно је:
4 кашике млевених ораха
4 кашике сецканих ораха
4 кашике мармеладе по избору
1 прашак за пециво
400 мл млаке воде
20 пуних кашика брашна
Прстохват цимета
За премаз:
4 кашике пекмеза
4 кашике сецканих ораха
Припрема:
У млаку воду додајте мармеладу и измешајте жицом да се све лепо сједини. Потом додајте брашно помешано са прашком за пециво, затим орахе и цимет. Масу лагано изједначите – треба да буде мало ређа.
Смесу сипајте у плех (35×28) обложен папиром за печење.
Благо протресите плех и ставите да се пече у рерну загрејану на 200°C, око 30 до 50 минута, док колач не добије златну, румену боју.
Када се прохлади, премажите га пекмезом и поспите сецканим орасима.
🕯️ Како изгледа истинска манастирска трпеза?
Светогорски монаси и данас се држе древних правила поста и умерености. Њихова исхрана је проста, али здрава – све што једу потиче из природе, без вештачких додатака и масти.
Јело траје кратко, али је испуњено молитвом и захвалношћу.
„Свака храна коју нам земља да, ако је једемо са смирењем, постаје благослов“, каже отац Епифаније Милопотами, чувени кувар са Свете Горе.