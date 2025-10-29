НЕМА ВИШЕ ВАРАЊА, ГУГЛ ПРОВЕРАВА ВАШЕ ГОДИНЕ Нове безбедносне мере одређују вашу старост без обзира шта ви напишете
Google већ неколико месеци све активније користи вештачку интелигенцију за проверу старости корисника својих сервиса, а сада је та функција стигла и до Google Play продавнице.
Слична провера већ неко време постоји у Google Search-у и на YouTube-у, а корисници ће сада морати да потврде своје године и приликом покушаја преузимања одређених апликација са Play продавнице.
Занимљиво је да унета старост корисника овде није пресудна - систем захтева потврду од свих који желе да приступе садржају са старосним ограничењем.
Како функционише нови систем верификације старости? Корисници могу да изаберу више начина потврде: да пошаљу слику пасоша, личне карте или возачке дозволе, направе селфи или користе банковну картицу.
Уколико корисник не заврши проверу, приступ апликацијама са старосним ограничењем биће блокиран. Ова функција се тренутно тестира у бета фази и доступна је само у ограниченом броју региона. Линк за верификацију ради и за кориснике из Србије, а како би проверили да ли нови систем ради, ми смо селфијем потврдили своју старост са само пар тренутака.