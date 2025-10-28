clear sky
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПРОЖДИРЕ СТРУЈУ! Гугл најавио сарадњу са нуклеарком,  једина таква електрана у Ајови опет ће да проради!

28.10.2025. 13:36
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф Бизнис/Танјуг)
Фото: pixabay.com/ilustracija

Компанија Гугл (Google) и амерички енергетски гигант НекстЕра енерџи (NextEra Energy) најавили су данас партнерство са једином нуклеарном електраном у Ајови ''Дјуен Арнолд енерџи сенчр'' (Duane Arnold Energy Center) како би задовољили растућу потражњу за нискоугљеничном енергијом потребном за вештачком интелигенцијом.

Како преноси Си-Ен-Би-Си (CNBC), електрана, која је затворена 2020. године, могла би почети са радом почетком 2029. године, уз одобрење регулаторних тела.

Када буде у функцији, Гугл ће куповати струју из електране снаге 615 МW као стални извор енергије без угљеника, како би напајао растућу АИ инфраструктуру у Ајови, а истовремено јачао локалну стабилност мреже.

Претходно затварање електране ''Дуане Арнолд'' догодило се у време када је нуклеарни сектор имао проблема да се такмичи са природним гасом и другим обновљивим изворима енергије због високих оперативних трошкова и изазова у перцепцији јавности око безбедности.

Оживљавање ове нуклеарне локације одражава тренд растуће потрошње енергије у САД, где технолошке компаније попут Гугла улажу милијарде у развој енергетски захтевних АИ дата центара.

Према подацима Ју Ес енерџи информејшн администрејшн (U.S. Energy Information Administration), укупна годишња потрошња електричне енергије у САД достигла је рекордни ниво у 2024. години - ниво који би могао и даље да расте ако дата центри наставе да се шире тренутним темпом.

 

(Телеграф Бизнис/Танјуг)

гугл нуклеарка вештачка интелигенција
Нуклеарна енергија преспора и прескупа

Нуклеарна енергија преспора и прескупа

ЗАГРЕБ: Нуклеарна енергија губи предност пред обновљивим изворима енергије како у погледу трошкова, тако и по питању капацитета, јер се њени реактори сматрају споријим и све мање економичним решењем смањења емисија угљендиоксида (ЦО2), наводи се у извештају индустрије.
29.09.2019. 09:45
