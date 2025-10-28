ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПРОЖДИРЕ СТРУЈУ! Гугл најавио сарадњу са нуклеарком, једина таква електрана у Ајови опет ће да проради!
Компанија Гугл (Google) и амерички енергетски гигант НекстЕра енерџи (NextEra Energy) најавили су данас партнерство са једином нуклеарном електраном у Ајови ''Дјуен Арнолд енерџи сенчр'' (Duane Arnold Energy Center) како би задовољили растућу потражњу за нискоугљеничном енергијом потребном за вештачком интелигенцијом.
Како преноси Си-Ен-Би-Си (CNBC), електрана, која је затворена 2020. године, могла би почети са радом почетком 2029. године, уз одобрење регулаторних тела.
Када буде у функцији, Гугл ће куповати струју из електране снаге 615 МW као стални извор енергије без угљеника, како би напајао растућу АИ инфраструктуру у Ајови, а истовремено јачао локалну стабилност мреже.
Претходно затварање електране ''Дуане Арнолд'' догодило се у време када је нуклеарни сектор имао проблема да се такмичи са природним гасом и другим обновљивим изворима енергије због високих оперативних трошкова и изазова у перцепцији јавности око безбедности.
Оживљавање ове нуклеарне локације одражава тренд растуће потрошње енергије у САД, где технолошке компаније попут Гугла улажу милијарде у развој енергетски захтевних АИ дата центара.
Према подацима Ју Ес енерџи информејшн администрејшн (U.S. Energy Information Administration), укупна годишња потрошња електричне енергије у САД достигла је рекордни ниво у 2024. години - ниво који би могао и даље да расте ако дата центри наставе да се шире тренутним темпом.