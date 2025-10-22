CHATGPT САДА СУРФУЈЕ УМЕСТО ВАС! Упознајте AI прегледача који може све: чита, одговара, купује намирнице – и могао би да уздрма позицију Гугла
Open AI је званично представио ChatGPT Atlas, потпуно нови AI прегледач који комбинује класично сурфовање и напредне могућности GPT модела.
Компанија је лансирање најавила кроз кратки видео на мрежи X, потврђујући догађај заказан за 10 сати по пацифичком времену и почетак нове фазе у којој вештачка интелигенција улази право у интернет претраживач.
Према доступним информацијама, ChatGPT Atlas за сада је доступан корисницима macOS-а, док су верзије за Windows, Android и iOS у припреми. Прегледач нуди опцију Ask ChatGPT Sidebar, која омогућава да у реалном времену постављате питања и добијате одговоре директно на основу странице коју гледате.
Поред тога, прегледач може аутоматски да даје сугестије при куцању, отвара и затвара табове, чува обележиваче и поново активира странице. Напредни корисници добијају приступ Agent Mode режиму, који може самостално да извршава задатке, на пример да купи намирнице путем Instacart-а на основу састојака које унесете.
Директан напад на Google и Perplexity
Овим потезом OpenAI јасно улази у борбу против Google Chrome и новог прегледача Perplexity Comet. StatCounter наводи да Chrome и даље држи више од 70% глобалног тржишта, али долазак Атласа могао би да уздрма равнотежу.
Занимљиво је да је Perplexity Comet у почетку био доступан само кроз претплату од 200 долара месечно, док OpenAI засад није увео никакву наплату. Атлас користи локални GPT модел како би могао да сажима веб-странице без слања података на сервер, а додатна опција омогућава повезивање историје сурфовања са разговорима у ChatGPT окружењу.
Иако ће се права слика о перформансама тек видети, већ сада је јасно да OpenAI покушава да промени начин на који користимо интернет. Након што је ChatGPT постао стандард за вештачку интелигенцију у писању, Атлас би могао да постане стандард за интелигентно сурфовање.