CHATGPT САДА СУРФУЈЕ УМЕСТО ВАС! Упознајте AI прегледача који може све: чита, одговара, купује намирнице – и могао би да уздрма позицију Гугла

22.10.2025. 13:25 13:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
čet
Фото: Pixabay

Open AI је званично представио ChatGPT Atlas, потпуно нови AI прегледач који комбинује класично сурфовање и напредне могућности GPT модела.

Компанија је лансирање најавила кроз кратки видео на мрежи X, потврђујући догађај заказан за 10 сати по пацифичком времену и почетак нове фазе у којој вештачка интелигенција улази право у интернет претраживач.

Према доступним информацијама, ChatGPT Atlas за сада је доступан корисницима macOS-а, док су верзије за Windows, Android и iOS у припреми. Прегледач нуди опцију Ask ChatGPT Sidebar, која омогућава да у реалном времену постављате питања и добијате одговоре директно на основу странице коју гледате.

Поред тога, прегледач може аутоматски да даје сугестије при куцању, отвара и затвара табове, чува обележиваче и поново активира странице. Напредни корисници добијају приступ Agent Mode режиму, који може самостално да извршава задатке, на пример да купи намирнице путем Instacart-а на основу састојака које унесете.

 

Директан напад на Google и Perplexity

Овим потезом OpenAI јасно улази у борбу против Google Chrome и новог прегледача Perplexity Comet. StatCounter наводи да Chrome и даље држи више од 70% глобалног тржишта, али долазак Атласа могао би да уздрма равнотежу.

Занимљиво је да је Perplexity Comet у почетку био доступан само кроз претплату од 200 долара месечно, док OpenAI засад није увео никакву наплату. Атлас користи локални GPT модел како би могао да сажима веб-странице без слања података на сервер, а додатна опција омогућава повезивање историје сурфовања са разговорима у ChatGPT окружењу.

Иако ће се права слика о перформансама тек видети, већ сада је јасно да OpenAI покушава да промени начин на који користимо интернет. Након што је ChatGPT постао стандард за вештачку интелигенцију у писању, Атлас би могао да постане стандард за интелигентно сурфовање.

ChatGPT АТЛАС АИ алати
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Невероватна срећа! ЖЕНА ПИТАЛА ChatGPT ЗА БРОЈЕВЕ Освојила 100.000 долара на лутрији
Невероватна срећа! ЖЕНА ПИТАЛА ChatGPT ЗА БРОЈЕВЕ Освојила 100.000 долара на лутрији

20.10.2025. 20:40 20:50

20.10.2025. 20:40 20:50
ChatGPT добија "секси мод" ЕРОТСКИ РАЗГОВОРИ СА ВЕШТАЧКОМ ИНТЕЛИГЕНЦИЈОМ Од асистента до виртуелног љубавника

16.10.2025. 21:15 21:22

16.10.2025. 21:15 21:22
ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ У КАЛИФОРНИЈИ, OPEN AI УВОДИ ДРАСТИЧНЕ МЕРЕ Родитељи коначно добијају контролу над ChatGPT-јем

29.09.2025. 13:25 13:33
ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ У КАЛИФОРНИЈИ, OPEN AI УВОДИ ДРАСТИЧНЕ МЕРЕ Родитељи коначно добијају контролу над ChatGPT-јем

29.09.2025. 13:25 13:33
ПОДСЕЋА НА БОГАТЕ, РАЗМАЖЕНЕ И НЕ БАШ МНОГО ПАМЕТНЕ СТУДЕНТЕ Ево који је психолошки профил ChatGPT-а
ПОДСЕЋА НА БОГАТЕ, РАЗМАЖЕНЕ И НЕ БАШ МНОГО ПАМЕТНЕ СТУДЕНТЕ Ево који је психолошки профил ChatGPT-а

Према психологу Бенсу Нанеју, начин на који ChatGPT одговара носи типично мушке црте и претерано самопоуздање које може имати дугорочне последице.
15.09.2025. 18:55 19:01
Више о теми
CHAT GPT ОПТУЖЕН ЗА УБИСТВО ТИНЕЈЏЕРА У САД Родитељи тинејџера поднели тужбу против OpenAI
CHAT GPT ОПТУЖЕН ЗА УБИСТВО ТИНЕЈЏЕРА У САД Родитељи тинејџера поднели тужбу против OpenAI

