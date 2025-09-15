ПОДСЕЋА НА БОГАТЕ, РАЗМАЖЕНЕ И НЕ БАШ МНОГО ПАМЕТНЕ СТУДЕНТЕ Ево који је психолошки профил ChatGPT-а
Према психологу Бенсу Нанеју, начин на који ChatGPT одговара носи типично мушке црте и претерано самопоуздање које може имати дугорочне последице.
ChatGPT, наравно, није ни мушко ни женско. То је скуп језичких модела као и сви други велики четботови. Ипак, начин на који говори носи јасне, мушке црте, сматра психолог Бенс Нанеј. Не само да звучи као мушко, већ разговара као мушкарац са превеликим самопоуздањем и осећајем да му све припада.
То и није неко велико изненађење. Одговори које ChatGPT даје засновани су на огромној количини текстова са интернета. А већину тих текстова писали су – да будемо искрени – момци са истим тим превеликим самопоуздањем и ставом да им све припада, оцењује овај психолог за Psychology Today.
ChatGPT може мало да прилагоди стил, али не може да промени општи тон апсолутне сигурности у сопствену истину, тврди Нанеј.
Психолог је навео пример да је средином 1990-их гледао филм чију је радњу углавном заборавио, изузев само једне сцене и дијалога. Питао је ChatGPT о ком се филму ради.
„Он је, као и обично, био изузетно сигуран да се ради о филму Икс. Проверио сам сценарио филма Икс – нема ни трага тој сцени. Рекао сам то ChatGPT-у, и након помало извештаченог извињења, добио подједнако убеђив одговор да је то филм Ипсилон. И опет исти резултат. Онда смо ишли у такву врсту пинг-понга још много пута, а ChatGPT је, ако ишта, био све уверенији у своје тврдње (морам да нагласим да сам исту врсту искуства имао и са свим другим доступним великим језичким моделима осим ChatGPT-а)“, каже Нанеј.
Како истиче, проблем није у томе што ChatGPT греши.
„Наравно да греши – те такозване AI ‘халуцинације’ су већ стотине пута анализиране. Проблем је колико је сигуран у своје (погрешне) одговоре. Тај став ме, искрено, подсећа на неке од мојих богатих, размажених, али не нарочито паметних студената бруцоша – сви су мушког пола“, приметио је он.
Зашто је ово важно? Зар немамо важнијих ствари о којима да бринемо док вештачка интелигенција све више улази у наше животе?
„Ова неоправдана, претерана самоувереност јесте важна. Проводимо много времена у интеракцији са вештачком интелигенцијом. ChatGPT прима чак 2,5 милијарди захтева дневно, а број само расте. Ако све више комуницирамо са неким ко има став момка из братства са (америчког колеџа), то ће сигурно утицати и на наш начин комуникације са другима. Има много потенцијалних опасности од AI који преузима наше животе. AI који љуља нашу интелектуалну скромност можда није тако очигледан проблем, али дугорочно може бити и много опаснији“, оценио је Нанеј.