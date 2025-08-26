clear sky
CHAT GPT ОПТУЖЕН ЗА УБИСТВО ТИНЕЈЏЕРА У САД Родитељи тинејџера поднели тужбу против OpenAI

26.08.2025. 18:00 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Chat GPT
Фото: pixabay.com

САН ФРАНЦИСKО: Породица тинејџера који се убио у априлу ове године у америчкој савезној држави Kалифорнија оптужила је бот вештачке интелигенције ЦхатГПТ компаније ОпенАИ да је одговоран за смрт њиховог сина, пренели су данас амерички медији.

Родитељи Адама Рејна, који се убио у априлу ове године, тврде у својој тужби против OpenAi-ја да је тинејџер користио Chat GPT као свог "инструктора за самоубиство", преноси Ен Би Си Њуз.

У данима након самоубиства њиховог 16-годишњег сина, Мет и Марија Рејн кажу да су претраживали његов телефон очајнички тражећи трагове о томе шта је могло довести до трагедије.

"Мислили смо да би требало да претражимо Снепчет разговоре или историју претраге на интернету или неки чудни култ, ни сам не знам", рекао је Мет Рејн у недавном интервјуу и додао да породица није пронашла одговор све док није отворила Chat GPT.

Тужба од око 40 страна наводи да су OpenAI, компанија која је власник Chat GPT, као и њен извршни директор Сем Алтман одговорни за самоубиство њиховог сина Адама Рејна.

Вести Свет
